賴正鎰曝台觀光旅遊結構失衡　籲開放陸客

商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰。（照：賴正鎰辦公室提供） 中評社台北10月28日電／台灣民眾瘋出境觀光，但入境旅客成長緩慢，顯示海內外旅遊市場失衡。商業總會榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰指出，國旅幾乎被出境潮掏空，台灣觀光復甦乏力，政府應勇敢面對問題根源，並以短期救急與長期轉型的“雙軌思維”來挽救觀光空洞化危機，開放大陸旅客來台，才能讓觀光產業真正回暖。



根據台“交通部”“觀光署”統計，今年前七個月台灣出境旅遊人數高達1087萬人次，年增10.5%，預估全年出境人數恐突破1850萬人次，再創新高。然而，相對之下，同期入境旅客僅435萬人次，年增率不到10%，顯示海內外旅遊市場嚴重失衡。



根據統計，今年前七個月出境旅遊的熱門地區以日本最受歡迎，旅客達387萬人次、年增9.17%；韓國以103萬人次居次、年增28.21%，成長率更勝日本，顯示韓元貶值與廉價航空普及持續吸引台灣遊客。香港則以92.6萬人次名列第三，年增34.21%。



賴正鎰分析，這些數字代表民眾願意花錢、願意旅遊，但卻選擇把錢花在海外，而非台灣。台灣旅遊市場吸引力下滑，服務創新不足、價格偏高、交通不便、體驗單一，都是旅遊人口外流的主因。還有就是民眾最常去的花東地區，近年來受地震與颱風影響，旅遊人口銳減。



在入境旅遊部分，他指出，前七個月來台旅客僅約478萬人次，雖較去年成長9.8%，但復甦速度明顯落後周邊國家。以來源地來看，日本旅客76.6萬、港澳72.6萬、韓國58萬人，皆較去年同期略增，但整體增幅不如預期。反觀東南亞地區雖有144萬人次來台，年增僅6%，呈現成長趨緩現象。

