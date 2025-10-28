狗仔跟拍案又有續集　黃國昌怒嗆鏡媒記者

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月28日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌涉狗仔跟拍事件，《鏡週刊》今再爆料，狗仔事件曝光後，黃的狗仔帳房出境未歸。黃國昌28日回應，鏡傳媒系列過去這段時間不僅是編故事，還抹黑造謠做假新聞，寫故事都不用負責任喔？他也強調，他的小姨子沒有匯款，也沒有注資凱思國際，請鏡週刊把證據拿出來，一再做假新聞，什麼時候要道歉？



隨後，“鏡電視”記者打算提問問題，黃國昌則表達，他對鏡的唯一回應就是，什麼時候要道歉？該名記者再度嘗試說，是否道歉是高層決定，他是以記者身份想提問問題，是否能提問？黃則再度強調，沒有，什麼時候要道歉？他衹有這個問題，先道歉再說。現場氣氛一度降到冰點。



鏡週刊持續爆料黃國昌涉狗仔偷拍事件，28日報導，黃國昌的狗仔帳房、前永豐銀總經理張晉源的女祕書李光昕在事件爆發後，立刻搭機出境，至今行蹤成謎。鏡週刊也懷疑，與柯文哲貼身帳房“橘子”許芷瑜出境後滯留海外如出一轍，未來恐遭發布通緝。



台灣民眾黨“立法院”黨團28日召開“人事延宕、機關癱瘓，誰之過？”記者會，民眾黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、“立委”林國成出席。



黃國昌表示，鏡傳媒系列過去這段時間不僅是編故事，還抹黑造謠做假新聞，他已公開問過很多次，請問鏡電視、鏡週刊，什麼時候要公開道歉？這問題他還沒得到任何答案。唯一看到的是鏡週刊不敢面對問題，說要關了黃國昌，現在鏡週刊是在指揮檢調辦案對他動手嗎？要動手也要找到名目，之前不是說什麼港資、陸資，違反“國安法”、違反反滲透法，怎麼寫到今天故事寫不下去？