黃國昌：徵詢“中選會”委員提名就正式來函

民眾黨團總召黃國昌(中)。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月28日電（記者 鄭羿菲）“中選會”6名委員任期至11月3日，但“行政院長”卓榮泰至今還未提名，日前也因此在“立法院”三度致歉。台灣民眾黨主席黃國昌28日表示，卓有比較進步了，上周、昨天透過“行政院”官員徵詢民眾黨團意見，而民眾黨向來開大門走大路，他也正式向“行政院”要求正式來函徵詢，不要私下問，我們完全公事公辦。



黃國昌強調，民眾黨團決定，等到“行政院”正式來函後，民眾黨願意跟社會、國民黨、執政黨，一起集思廣益，共同解決問題。



“中選會主委”李進勇、副主委陳朝建等6名“中選會”委員任期至11月3日，依法“行政院長”卓榮泰應於8月提名新任委員，但目前尚未提出，已屬違法。依法，“中選會”委員名單應在任期前3個月，“行政院”送出提名名單到“立法院”，卓榮泰日前曾在黃國昌質詢此事時，三度向“立法院”、“立委”致歉。



台灣民眾黨“立法院”黨團28日召開“人事延宕、機關癱瘓，誰之過？”記者會，民眾黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、“立委”林國成出席。



黃國昌表示，上次他質詢卓榮泰，卓榮泰自知錯了，三度道歉，最起碼還不敢硬拗，那接下來“中選會”委員提名，“行政院”打算怎麼做？其實，卓榮泰也知道有壓力了，有比較進步了，透過“行政院”官員徵詢民眾黨對“中選會”委員提名有沒有什麼意見？要不要推薦一名或數名“中選會”委員給“行政院”？