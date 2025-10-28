掌摑羅智強判拘投10天　邱議瑩認錯了

掌摑藍委羅智強判決出爐，綠委邱議瑩認錯。（照：邱議瑩服務處提供） 中評社台北10月28日電／民進黨籍“立委”邱議瑩去年5月在“立法院”議場掌摑中國國民黨籍“立委”羅智強案，台北地院判決出爐，邱議瑩遭判拘役10日，得易科罰金1萬元，仍可上訴。邱議瑩今天回應，“完全接受”判決結果，坦承當時行為的確失當，但強調是因推動再生醫療法歷經挫折、在最後關頭遭阻撓才會衝動犯錯，感謝法官體察情境從輕量刑，未來會更謹慎。



羅智強今天表示，“讓邱議瑩成為有前科的人”，並大酸“唯一支持邱議瑩代表民進黨參選高雄市長”。



“立法院”去年5月審議“國會”改革法案，綠委邱議瑩在議場拿扇子給藍委羅智強左臉一巴掌，嗆“沒被人打過喔”，羅對邱提告，台北地院判邱賠償羅20萬元確定。刑事部分，邱具狀認罪並如數賠償，台北地檢署依公然侮辱罪起訴，並聲請簡易判決處刑。台北地院審理後，判處邱議瑩拘役10日、得易科罰金1萬元，全案仍可上訴。



邱議瑩今日受訪時強調，當時在處理再生醫療法過程中“經歷非常多挫折”，在最後關頭遭遇阻撓才會失控，“我必須承認自己當時犯下的錯誤”，感謝法官體察當時情境予以從輕量刑，也感謝法官看到“立委”們在推動再生醫療法上的努力，未來會更加謹慎自己的行為。