羅智強：美國不希望台灣成麻煩製造者

國民黨團書記長羅智強。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月28日電（記者 張嘉文）針對中美關係趨緩，習特會30日將登場，中國國民黨“立法院”黨團書記長羅智強今天表示，美國方面也不會希望台灣變成麻煩製造者，會是希望台灣成為和平締造者，這是台美間默契。



羅智強說，實際上台灣跟大陸的默契也是和平締造者，現在美中之間的默契，也是希望台灣不要成為麻煩製造者，這些是國民黨執政時，兩岸和平是地緣政治的現狀，也是國際關係的氛圍，很可惜到民進黨執政的時一切都改變了。



羅智強今天在“立法院”受訪時針對中美關係放緩一事做出以上表示。



羅智強強調，兩岸之間未來的政治安排終局為何，都不能跳出最根本的前提，就是任何有關台灣未來的決定，都必須是以和平的方式為之，和平才是最上位價值，而捍衛民主自由的生活的方式，則是台灣人民的共識，這些才是重點。



至於網紅館長陳之漢再度前往大陸訪問，強調“我們都是中國人”對台灣最好。



羅智強說，蔡英文也曾說她是中國人，李登輝也說他是中國人，不太懂為什麼館長說他是中國人就被批評。在現在的憲政架構下，一中憲法的中國就是“中華民國”，所以所謂中國人的認知就是“中華民國”人的認知，也要套用蔡英文說的一句話，沒有人要為自己的認同道歉。



羅智強認為，在台灣可以認為自己是中國人，也可以認為自己不是中國人，這是對自己身份的認同，即便我不認同你，但是也要尊重你。他不知道民進黨到底在緊張什麼，難道這麼怕大家發現，民進黨的“台獨”認同其實是背叛“憲法”嗎？