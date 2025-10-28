傅崐萁譴責花蓮議長張峻暴力　今提告六罪狀

傅崐萁（左）到花蓮地檢署按鈴提告議長張峻。（照：傅崐萁辦公室提供） 中評社花蓮10月28日電／針對花蓮縣議長張峻昨天登衝光復重建座談會踹桌，中國國民黨“立院”黨團總召傅崐萁今天在律師陪同下，前往花蓮地檢署提告六項罪名，傅崐萁強調，暴力就是暴力，惡行不該被美化而是必須繩之以法以正綱常，對壞人的姑息對是對好人的威脅，他不容許任何暴力破壞花蓮善良形象。



六項罪名分別是：刑法135條妨害公務罪、刑法第150條聚眾強暴脅迫罪、刑法第277條第一項傷害罪、刑法第304條強制罪、刑法第305條恐嚇罪、集會遊行法第5及第31條妨害合法集會罪。



傅崐萁表示，地方服務處前晚接到線報指有人要鬧場，昨天一早就向鳳林分局備案，對方昨天果然按劇本演出。但很遺憾，現場警察恐屈服於地方惡勢力，不只未能依法執行公務維持會場秩序，且對現行犯未有具體任何作為，明確違反警務規則，是否另有隱情，受到高層的壓力？更需調查清楚以正視聽！



傅崐萁表示，經過多少人努力台灣民主才能走到今天，花蓮是祥和美麗的地方，人民善良溫和，不容許惡覇暴力破壞花蓮形象。不法之徒在光天化日之下，明目張膽破壞民主法治，我們必須以正綱常不可姑息，否則何以讓鄉親安居樂業？



傅崐萁指出，基層村鄰長及頭目們接到很多民眾陳情，花蓮堰塞湖潰壩受災情況，無法一體適用台南嘉義的“丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例”，因此昨天在大華村活動中心舉辦座談會，針對國民黨團與鄭天財“立委”提出“樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例”，在“立法院”已逕付二讀，朝野協商前先傾聽災民聲音，特別請光復鄉公所通知村長鄰長及災民代表出席，反映實際面臨的困境，讓“中央”250億預算能儘快挹注到地方。



對於綠媒質疑沒讓所有災民參與，試問：8600位災民，可以同時在哪裡集會？傅崐萁強調，昨天座談會現場開大門走大路，只要不是拿著麥克風喧嘩的民眾，所有人都能自由進出會場表達意見，台灣社會更不會容許以任何理由來掩飾暴力行為！