綠委何欣純拼台中市長　首站拜會蔡英文

何欣純首站請益之旅拜會蔡英文。（照：何欣純臉書） 中評社台北10月28日電／獲得民進黨徵召參選2026年台中市長的綠委何欣純，選戰起手式是前往拜會蔡英文。蔡英文表示，台中不論哪一區都要平等獲得政府的資源與照顧，讓各個區域發展平起平坐、台中才會未來欣欣向榮。



何欣純今天表示，她已啟動“心存請益、台中前進”，希望一一走訪、請益、聆聽台灣各界先進，對台中未來市政發展提供興革建言，首站就是拜會蔡英文。感謝蔡英文的溫暖鼓勵，一定奮勇樂觀朝向勝選目標努力前進。



蔡英文提及，過去在台中豐原曾租過房子、住過一陣子，深知台中人充滿溫暖、更有濃濃人情味，踏實生活、實事求是。“大台中、大都會”，台中有山、海、屯、城，豐富多元的地形與多元人文樣貌形塑出大都會的格局、風貌。



蔡英文並以“大台中、大都會”為題，表示台中有山、海、屯、城，豐富多元的地形與多元人文樣貌形塑出大都會的格局、風貌；而台中縣市合併升格為直轄市之後，原市區縣區合而為一，無論是台中哪個區域、每個角落的市民朋友，都應該平等獲得政府的資源與照顧，讓各個區域發展平起平坐、台中未來“欣欣向榮”。



“一直在這裡，親切、自信、有理想。”蔡英文也勉勵何欣純繼續走進人群、基層、踏遍社區、鄰里。



何欣純表示，台中是自己、跟所有台中市民朋友的家，感謝蔡英文的溫暖鼓勵，一定奮勇樂觀朝向勝選目標努力前進。同時，何欣純也邀請蔡英文能多來台中走走，跟所有台中市民、過去老厝邊敘舊相見歡。