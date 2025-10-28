為何不選台中市長？蔡其昌透露賴清德這麼說

綠委蔡其昌接受專訪。(照:《POP撞新聞》提供) 中評社台北10月28日電／民進黨徵召綠委何欣純代表參戰2026台中市長選舉，民進黨“立委”蔡其昌今天受訪被問及為何不再選台中市長時透露，賴清德對他說，“我需要你留在中央幫我的忙。不然你留在中央，地方讓欣純去拚。”



蔡其昌2022參選台中市長落敗，爭取連任的盧秀燕得票數79萬9107票，得票率59.35%；蔡其昌得票數52萬4224票，得票率38.93%。



身兼民進黨主席賴清德日前赴台中舉行“便當會”，會中“定調”由綠委何欣純代表民進黨出戰2026台中市長選舉，最終選對會也拍板徵召，民進黨上周三中執會提名通過“立委”何欣純出戰台中市長。



蔡其昌今天上午接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時指出，去年便與賴清德討論過相關布局，也信任賴的整體判斷與安排，所有決策皆經過討論，黨內也不會出現內鬥情況。



黃暐瀚追問，賴清德希望他留守“中央”，是否已交付具體任務？蔡其昌說，目前尚未接獲指示。



何欣純被徵召當天致詞時，也多次提到蔡其昌，事後接受專訪也表示，蔡其昌是好大哥，跟蔡請益很多次，包括20多年來的政治的歷練，兩人有很好的氛圍，也提醒她要加強台中市原本的市區還分享在中華職棒的領導經驗，也已經答應選舉的時候要掛重要職務（總幹事或主任委員）幫忙，團結打這一仗。



主持人黃暐瀚詢問“大家會質疑是否真的支持何欣純？會當主任委員或總幹事嗎”？蔡其昌表示，這要看何欣純的需求，自己是一定會幫忙，而外界憂心是否內鬥？這是絕對不可能的。