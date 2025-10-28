苗栗研議全面禁廚餘養豬　鍾東錦：審慎評估

苗栗縣長鍾東錦28日主持縣務會議。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗10月28日電（記者 盧誠輝）台中市梧棲區一處畜牧場爆出非洲豬瘟疫情持續延燒，政府下令全台禁宰禁運、禁廚餘養豬再延長到11月6日中午12時。無黨籍苗栗縣長鍾東錦28日召開縣務會議時表示，縣府目前正在研議讓苗栗縣全面禁用廚餘養豬的可能性，他也已指示相關局處做好審慎評估。



苗栗縣政府28日召開第39次縣務會議，會中針對苗栗縣內10家申請蒸煮廚餘餵豬戶，請農業、環保、衛生、肉品市場共同研議禁止廚餘養豬，並召開會議作成決議，以杜絕豬瘟疫情。鍾東錦在會中要求相關局處審慎評估，未來若苗栗縣確定實施禁用廚餘養豬，將建議“中央”提供一次性補償或設備折舊補助，以保障合法業者權益並兼顧防疫安全。



鍾東錦指出，苗栗縣全縣共有127場養豬場，共有5萬8千多隻豬，目前申請蒸煮廚餘餵豬戶佔比較少數，為避免引發可能傳染非洲豬瘟疑慮，他認為應該考慮多數養豬戶的生計，請秘書長陳斌山召集農業、環保、衛生、肉品市場共同研議全面禁止廚餘餵豬的可能，並召開會議作成決議，全面杜絕豬瘟疫情。



鍾東錦強調，為配合“中央”指示持續稽查列管禁餵廚餘，監控縣內養豬場是否異常死亡的部分，苗栗縣雖僅有一場關聯場且檢驗為陰性，仍須以最嚴謹態度防堵疫情，他已請農業、 環保、衛生等業管局處，務必橫向聯繫、落實現地稽查，守護畜產與苗栗縣民食的安全。