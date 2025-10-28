台灣APEC領袖代表林信義啟程赴韓國

台灣APEC領袖代表林信義發表行前談話。(照:府方提供) 中評社台北10月28日電／2025APEC領袖會議在韓國慶州舉行，台灣領袖代表林信義今天啟程，他行前表示，將分享說明台灣在各領域特色跟優勢，吸引投資、促進交流，提升台灣在APEC地位。



林信義今日上午啟程前往韓國，“國安會秘書長”吳釗燮、“外交部次長”葛葆萱到場送機。林在登機前發表談話表示，APEC是一個經貿多邊論壇，也是台代表團可以與其他APEC會員平等互動的重要場域，經濟領袖會議更是在經濟情勢多變的情況下，難得能出席的重要峰會。多年來透過積極參與，台灣也對APEC做出重要貢獻。



現年78歲的林信義歷任“經濟部部長”、“經建會主委”、“行政院副院長”，負責財經政策規劃與執行。去年與今年均出任APEC領袖代表。林信義任職金融業的小女兒林玟萱連兩年陪同出席照顧父親。



林信義提到，近來政經情勢多變，可能一覺醒來又不一樣了。特別是地緣經濟、人口變遷等，更凸顯公私部門及各企業或團體必須共同合作尋求解決之道的重要性及急迫性。過去台灣在經濟方面所累積的經驗，以及長期所培養鍛鍊的優勢，足以在APEC扮演舉足輕重的角色，並協同其他APEC會員共同促成APEC均衡、普惠、永續及創新成長的目標。



林信義強調，此行也將向各APEC會員及企業代表完整說明賴清德希望傳達的主張，分享台灣在各個領域的特色和優勢，尤其是半導體產業、人工智慧、智慧醫療及中小企業領域的經驗，以推銷台灣、吸引投資並促進交流合作，進一步提升台灣在APEC的地位。



林信義表示，太平洋非常浩瀚廣大，去年在太平洋的右邊舉行APEC，今年在左邊，但是只要各會員體充分合作，距離不會是障礙、合作不會是困難。再次感謝大家前來為代表團打氣，大家的祝福對代表團具重要意義。