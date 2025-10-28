鍾東錦秀好歌喉　邀歌迷一起到苗栗巨蛋聽歌

苗栗縣長鍾東錦28日跟歌手范怡文合唱經典老歌。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗10月28日電（記者 盧誠輝）平常就擁有好歌喉的無黨籍苗栗縣長鍾東錦28日出席“2025山釀青春演唱會”宣傳記者會時，再次展現好歌喉，跟歌手范怡文合唱《恰似你的溫柔》，讓現場觀眾聽得如癡如醉。鍾也邀請全台歌迷12月5日、6日到苗栗巨蛋體育館聽歌，回味美好的青春回憶。



苗栗縣政府28日舉行“2025山釀青春演唱會”宣傳記者會，包括鍾東錦、中國國民黨籍苗栗縣議員曾美露和鄭碧玉、民進黨籍苗栗縣議員議員許櫻萍和徐筱菁、無黨籍苗栗縣議員張志宇、林寶珠和廖秀紅等人都到場出席。



活動一開場先由歌手范怡文獻唱《這些日子以來》，接著便邀請鍾東錦一起合唱《恰似你的溫柔》，讓現場觀眾聽得如癡如醉，也跟著旋律哼唱這兩首膾炙人口的經典老歌。鍾大秀歌喉過後，也邀請全台歌迷12月5日、6日到苗栗巨蛋體育館聽歌。



鍾東錦表示，此次音樂會卡司陣容堅強，第一天的經典流行音樂會將勾起鄉親美好的青春回憶，另將準備美味的客家點心，第二天則將注入年輕的熱血，邀請青年一起跟著樂團蹦蹦跳跳，提醒大家記得在11月21日到指定地點索票，一起在山城苗栗盡情享受音樂的盛宴。



鍾東錦指出，為提升歌迷在苗栗巨蛋體育館聽歌的舒適度，今年縣府斥資新台幣2千餘萬元，全面汰換6125席觀眾席的座椅，並採用與台北大巨蛋相同的日本知名座椅品牌所推出的最新款系列座椅，符合人體工學並具高耐久性，讓來到演唱會的鄉親能坐得舒適，更加沉浸在精采的歌聲表演中。