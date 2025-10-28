鄭麗文喊中國人遭綠圍剿　吳宗憲：哪有錯？

藍委吳宗憲接受《千秋萬事》主持人王淺秋專訪。（照片：《千秋萬事》提供） 中評社台北10月28日電／中國國民黨主席當選人鄭麗文喊“我是中國人”引來綠營砲轟，將接任文傳會主委的國民黨籍“立委”吳宗憲28日在廣播節目表示，這句話哪裡有錯？“中華民國”簡稱就是中國，在法制上沒有問題，他認為民進黨是惡意解讀，要把人拉到他的圈套進去打而已，大家重點應該放在讓人民安居樂業的事務上。



吳宗憲28日接受中廣節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪時指出，目前國民黨最高原則就是怎麼做對這塊土地好、避免戰爭。他認為民進黨一直把大家拉進他們設定的議題中，然後就一個名詞在那邊爭論，這就是他們設的局，有某國投書就能代表台灣？民進黨一直就喜歡搞出口轉內銷的宣傳。



對於鄭麗文說“我是中國人”，吳宗憲不解這句話哪裡有錯？“中華民國”簡稱就是中國，就跟美利堅共和國簡稱就是美國一樣，法制上沒有問題。如果民進黨不認同，完全執政這麼久怎麼不“修憲”？大家把護照跟駕照拿出來看，上面是不是寫“中華民國”？



吳宗憲痛批，賴清德是不是依據“中華民國憲法”選出來的？法律什麼時候出現過中華人民共和國這幾個字，“跟我爭執中國人是中華人民共和國，是腦袋有問題？”民進黨惡意解讀為何要進圈套跟他們打？



吳宗憲強調，真正應該在乎的是台灣的安全與亞太地區的和平，讓台灣人安居樂業，“我生小孩不是要上戰場送死，父母不是要讓你搞到水電醫療都沒了在那邊生病等死，讓他們活得快樂平安才是我的夢想。”



吳宗憲指出，講句真正的現實，台海和平能到今天，是因為我們有民進黨嗎？是因為我們一直跟美國買武器嗎？還是因為我們一直服從的“中華民國憲法”？現在悲哀的就是執政黨為選舉利益，讓大家都在內鬥，當其他國家經濟都在往上衝，只有我們還在內鬥。