沈伯洋稱不怕被立案調查　邱毅示警嚴重性

重慶公安立案偵查沈伯洋，邱毅示警，只要沈離開台灣就可能被捕，引渡回大陸服刑。（邱毅談天論地話縱橫臉書） 綠委沈伯洋。（中評社 資料照） 中評社台北10月28日電／重慶市公安局28日發布警情通報表示，依法對民進黨“立委”沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。沈伯洋則回應，無所謂，反正台灣人沒在怕的。對此，前“立委”邱毅示警，接下來程序，必然是缺席審判，判刑定罪，然後發布全球通緝。今後只要離開台灣，就可能被捕，引渡回大陸服刑，自己看沈伯洋是麻煩了。



國台辦去年將綠委沈伯洋納入“台獨頑固分子”清單。重慶市公安局28日發布公告表示，對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。國台辦表示，此為落實“懲獨22條”的具體行動、必要之舉。



邱毅28日在臉書發文表示，大陸公安機關正式立案調查沈伯洋。印象中，這應該是第一起，不知道沈伯洋是否瞭解這個嚴重性！在台灣立案調查，有時是虛應故事。常常都是雷聲大雨點小。大陸可不同了，公安立案調查。通常是謀定而後動。已經掌握了明確的犯罪証據，準備採取行動的先期措施。所以通常是被立案必有大事。



邱毅指出，沈伯洋早已被大陸官方列入“台獨頑固分子”。他父親沈土城的兆億公司，長期做倒爺的行徑被查出。大陸海關總署也做了相關懲處。再想在大陸賺錢，是難了！現在沈伯洋被公安機關立案調查。接下來的程序，必然是缺席審判，判刑定罪，然後發布全球通緝。



邱毅提醒，沈伯洋不知懂不懂這個嚴重性。今後他只要離開台灣，就可能被捕，然後引渡回大陸服刑。這是大陸針對“台獨頑固分子”的首次出擊，絕不可能只是虛晃一招，虛張聲勢。“我看沈伯洋是麻煩了！不知道他看了我的文章，會不會有些緊張”！