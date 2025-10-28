補財劃法漏洞　綠黨團：345億統籌款全民分

民進黨團28日舉行“345億顧全民 有財源不違憲”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月28日電／新版財政收支劃分法上路後，因其中第16條之1所定統籌稅款分配公式的瑕疵，導致2026年度統籌分配稅款經設算分配後，有新台幣345億無法分配。對此，民進黨“立院”黨團28日舉行記者會提出“財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例草案”，主張將這345億元用於全民身上，包含坐月子政府出10萬、勞退自提加送1%、“國民年金”月領8千。



根據《中時新聞網》報導，民進黨團今天舉行記者會“345億顧全民 有財源不違憲”記者會，提出“財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例草案”，幹事長鍾佳濱表示，去年藍白惡修財劃法後，造成一些立法上的問題，根據新修的16條之1，將造成統籌分配稅款當中，有部分額度無法分配，儘管提出覆議，但仍被在野黨悍然拒絕，結果就是2026年度“中央”給地方的統籌分配款中有345億無法分配，形成“行政院”有財源卻無法運用的狀況，所以民進黨團提出了運用的暫行條例。



鍾佳濱說明345億將用於全民身上，分別是婦女坐月子政府出10萬、長輩的“國民年金”月領8千、廣大上班族勞退自提加送1%。



民進黨籍“立委”林月琴指出，“行政院”之前已經將生育補助補齊到10萬，可是此焦點不放在女性身上，所以民進黨團這次焦點放在女性身上，讓女性好好照顧自己，恢復身心健康之後，育兒可以更好。



林月琴強調，此政策不是金額的增加，更是態度的轉變，顯示民進黨團願意用實際的行動來支持家庭，以及更加重視婦女產後照顧，希望其他政黨也能夠支持。