中評關注：朱立倫首創總辭不尋常　暗潮洶湧

國民黨主席當選人鄭麗文27日到新竹市議會拜會議長許修睿。（中評社 資料照） 中評社新竹10月29日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席當選人鄭麗文11月1日正式走馬上任，除目前已公布的兩波黨中央人事外，近日也勤跑各縣市藍營基層，27日更一口氣到竹竹苗拜會議長，積極布局地方黨部主委人選，主因是即將卸任的國民黨主席朱立倫宣布將在10月底連同地方黨部主委等211人一起總辭，也讓國民黨主席交接更加暗潮洶湧。



鄭麗文22日公布首波黨務人事安排，由國民黨前秘書長李乾龍擔任副主席兼任秘書長、前黃復興黨部主委季麟連擔任副主席；24日又公布第二波黨務人事安排，由國民黨前大陸事務部主任張榮恭、馬英九基金會執行長蕭旭岑任副主席、南投縣工策總幹事李哲華任副秘書長兼組發會主委、國民黨籍“立法委員”吳宗憲任文傳會主委。



朱立倫也在22日宣布，為了建立慣例，包括黨主席、副主席、秘書長、一級黨務主管等所有專職幹部，以及各地方黨部主委，總計211人都將統一在10月底提出總辭，隨他同進退。朱強調，這是為了尊重新主席鄭麗文的任命權。部份藍軍人士則解讀此為“掏空”。



藍營地方人士告訴中評社，吳敦義和江啟臣卸任主席時，是黨中央一級主管總辭，地方黨部主委總辭在他印象中是第一次。過去都是在新任黨主席上任後，為因應各地方黨部組織改造或選舉布局才會逐步更替，所以這次連所有地方黨部主委都一起總辭的狀況確實不太尋常。



更不尋常的是，鄭麗文近日私下拜會桃竹竹苗4縣市議長，現任國民黨桃竹竹苗地方黨部主委都未現身，有一說是因鄭拜會議長謝票為非公開行程，因此才未知會地方黨部主委，所以才會有27日鄭拜會新竹縣議長張鎮榮時，新竹縣黨部主委陳見賢聞訊匆匆趕來的畫面出現。另有一說則是因為許多地方黨部主委已決定要跟朱立倫同進退，顯得有些意興闌珊。



事實上，現任的國民黨桃竹竹苗黨部主委包括桃園市黨部主委黃敏恭、新竹縣黨部主委陳見賢和苗栗縣黨部主委邱一峰，在這一次黨主席選舉期間都曾毫不避嫌的力挺郝龍斌，只有新竹市黨部主委李縉穎始終沒有表態。

