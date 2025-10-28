李明賢：鄭麗文當選後很多老黨員回來了

國民黨籍台北市議員李明賢。（截自新聞大白話YouTube畫面） 中評社台北10月28日電／中國國民黨主席當選人鄭麗文將在11月1日上任，近日她到竹竹苗等地進行非公開的謝票行程。國民黨籍台北市議員李明賢透露，國民黨主席選完後，很多老黨員都開始恢復入黨。他強調，鄭如何利用這股民氣，把大家團結一起，讓2026選舉產生最強候選人，是一大關鍵。



李明賢28日在政論節目《新聞大白話》中指出，鄭麗文過去對地方組織沒有那麼熟悉，這幾天都在桃竹苗、花蓮等縣市走訪。主席於全代會就任後，鄭會跟秘書長李乾龍到全台各縣市走一圈，參與新舊黨部主委交接。



李明賢認為，鄭麗文未來首要任務是打贏明年縣市長選戰，席次要穩住，且高雄、台南若能攻下一都，對在野黨而言將士氣大振。李透露，他陪鄭麗文去花蓮，花蓮縣黨部主委提到，黨主席選舉後，很多老黨員都申請恢復入黨，光花蓮一個縣就增加30至40位。好幾位黨員直接LINE李明賢，表示要申請恢復入黨。李還向觀眾秀出手機中的對話內容。



李明賢指出，在黨主席選舉過後，重新加入國民黨的人數應會不少。鄭麗文要如何利用這股民氣，在基層士氣可用的時候，擔任桶箍的角色，把大家團結在一起。透過公平的初選機制，產生最強候選人，這是一大關鍵。



李明賢說重大的目標仍是對民進黨，而2026縣市長選舉被大家視為期中選舉，如何把民進黨拉下來是重點 ，對鄭麗文而言也是挑戰。



李明賢提醒，國民黨“立院”黨團總召傅崐萁在光復鄉大華活動中心主持“馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例”座談會時，遭花蓮縣議會議長張峻率民眾衝入會場腳踹桌子，張峻與傅崐萁現場起衝突，凸顯明年花蓮縣長提名有其困難度。李認為如何化解花蓮地方的紛爭，提名一位戰力最強的候選人，考驗著鄭麗文的領導能力。