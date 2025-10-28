台官方：前9月稅收年減2.5%

台財政部統計處公佈前9月稅收年減2.5%。（照：台財政部提供） 中評社台北10月28日電／針對全年稅收表現，台“財政部”統計處今天表示，由於股市量能及車市買氣削弱、房地產市場轉緩，相關稅收連帶受挫，加上營所稅延分期繳納措施及部分暫繳稅款尚未入帳，前9月全台賦稅收入年減2.5%，今年總稅收達成年度預算目標面臨挑戰。



“財政部”統計處今天發布“近期經貿與稅收情勢”專題指出，隨美國與主要經濟體貿易協議推進，加上民間企業提前備貨、調整供應鏈布局，關稅衝擊與金融情勢波動低於預期，迄今全球經濟成長大致維持平穩。



“財政部”統計處說明，明年總體展望雖變動不大，不過，美中關係與貿易對峙局勢、人工智慧（AI）榮景潛藏疑慮、各國財政壓力上升等變數，均可能牽絆全球成長步調，必須審慎應對。



“財政部”統計處表示，AI熱潮及科技新品備貨需求升溫，今年第3季台灣出口1694億美元、進口1259億美元，雙創新猷；同期電子零組件業生產年增28.5%，推升製造業、工業生產各增17.2%、15.9%，3項指數同步刷新單季新高紀錄。



“財政部”統計處提醒，消費方面，因經濟前景不確定性尚存，車市買氣仍緩，惟百貨公司、超市等促銷活動抵銷部分減幅，第3季零售業營業額小減1.8%；餐飲業受惠暑假外食及聚餐需求成長，年增2.1%。前9月失業率平均3.35%，創近25年同期最低，但近月工時不足就業人數漸增。



展望第4季經濟前景，“財政部”統計處認為，雖然產業間景氣復甦狀況不一，不過因AI應用優於預期，加上台灣供應鏈體系完整且深具競爭利基，激勵投資與出口動能延續，第4季“國內”經濟可望以“內平外溫”趨勢穩步擴張。



至於稅收表現方面，“財政部”統計處說明，前9月全台賦稅收入年減2.5%，稅目中以營所稅減新台幣426億元、證交稅減223億元較多，土增稅年減23.7%，減幅最大。



“財政部”統計處預估，由於綜所稅以外的主要稅目普遍呈現減勢，前9月徵起數多不及全年預算數的3/4，今年總稅收恐不易超越去年歷史高點，達成年度預算目標亦面臨挑戰。



此外，“財政部”統計處在專題提及近年撥入長照基金的各稅徵起狀況。



“財政部”統計處表示，長照基金2017年開設以來，截至今年9月累計撥入6197億元，其中房地合一稅自2022年起躍居最大來源，2024年更占近3分之2；2025年恐不易突破前高，但預估亦逾6成，長照稅收來源以房地合一稅為大宗的態勢確立，受房市景氣的影響加深。



“財政部”統計處補充，居長照第2大稅源的菸稅及菸捐因健康意識抬頭，消費行為轉變與菸品替代效應，占比呈現逐年下滑，2024年約2成左右；遺產與贈與稅因適用累進稅率15%及20%的高資產案件挹注，對基金財務形成重要支撐，2020年至2024年間所占比重約15%至18%，以台北市貢獻最多。



整體而言，“財政部”統計處說明，2017年至2024年撥入長照基金5項稅捐合計實徵數均優於預算數，而今年前9月各稅目狀況，菸稅及菸捐呈現低幅波動，贈與稅因基期墊高達成率轉緩，均有機會達成全年預算目標，至於房地合一稅因房市交易轉淡，達標難度升高，使整體年度預算達成率恐為基金設置以來最低。