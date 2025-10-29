大陸紀念台灣光復　劉燈鐘：綠自丟話語權

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月29日電（記者 方敬為）針對大陸方面正式以法律形式將10月25日設立為“台灣光復紀念日”，金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，當大陸開始紀念台灣光復，而台灣的民進黨政府卻漠視，甚至不提對日抗戰勝利80周年，恐怕是自丟歷史詮釋的話語權，台灣被邊緣化的風險攀升。



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。研究專長包括中國大陸研究、兩岸關係、政黨與選舉、國際治理。



國務院台辦發言人陳斌華24日表示，全國人大常委會根據憲法作出決定，以法律形式將10月25日設立為台灣光復紀念日，並規定國家通過多種形式舉行紀念活動。最高國家權力機關常設機關這一莊嚴決定，集中反映了包括台灣同胞在內的全體中華兒女的共同心願和集體意志，是捍衛台灣光復、回歸祖國這一重要史實和民族榮光的有力舉措。



劉燈鐘表示，台灣光復節在台灣因為意識形態的問題，長達23年被取消列為放假紀念日，等於是忽略了，也不是重視這一天，直到今年“立法院”在國民黨、民眾黨攜手合作下，才再次恢復，通過將台灣光復節恢復為“國定假日”，值得注意的是，大陸方面同樣在今年增列“台灣光復紀念日”，並且加大力道推出系列紀念活動，與台灣島內的氣氛形成強烈對比。



劉燈鐘認為，這段政策脈絡可以放到台灣內部意識形態與兩岸歷史的詮釋中檢視，賴清德自將大陸定義為“境外敵對勢力”後，民進黨政府在兩岸交流上呈現冷漠甚至切割態勢，這種刻意的切斷與淡化共同歷史記憶，實質上是賴清德政府在話語權上放棄了一個重要的位置。



他強調，當北京也開始正式紀念台灣光復，並在今年配合對日抗戰勝利80周年以法律形式設立紀念日，中國全國人大常委會決議將10月25日定為“台灣光復紀念日”，這種雙向的紀念的情況其實暴露出一個結構性問題，話語的空隙會被對方填補，歷史的詮釋將不再是台灣主導，而是被邊緣化。

