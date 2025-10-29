高市就職台日關係突破？盧信吉：仍有限制

台灣明志科技大學通識教育中心助理教授盧信吉。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月29日電（記者 方敬為）美國總統特朗普28日訪問日本，並與新任日本首相高市早苗會晤，台灣明志科技大學通識教育中心助理教授盧信吉接受中評社訪問表示，看得出來，美方對高市有所期待，畢竟高市的政治光譜與特朗普相仿，不過也可以注意到，美日峰會就在中美領袖會晤前夕，美日雙方都未觸及兩岸及台海議題，顯然日本的外交仍受到美國制約。



盧信吉認為，特朗普在中美領袖會晤的前夕，先訪問日本，無疑在累積談判籌碼，同時另一方面，美日也避免直接觸碰到敏感的台海形勢與台灣議題，代表中國大陸在地緣政治的影響力不容小覷，縱使高市早苗的個人立場偏右且友台，台日關係仍要受制於中美框架之下，難以有重大突破。



盧信吉，中興大學國際政治研究所博士，曾任中興大學國際政治所助理教授、中興大學日韓總和研究中心研究員、中興大學當代中國研究中心副執行長。研究專長包括國際關係理論、地緣政治與國際安全、外交政策、國際政治與兩岸關係。



特朗普亞洲行，28日到日本與高市早苗會面，雙方簽署兩份文件，其中一份為美日雙邊“邁向新的黃金時代”意向書，另一份則是同意就強化稀土供應鏈展開美日合作框架。特朗普並稱讚高市為前首相安倍晉三的繼承人，並同意協助日本強化自主防衛能力。高市也將推薦特朗普角逐諾貝爾和平獎，雙方互動熱絡。



盧信吉表示，特朗普在APEC大會前夕到日本會晤高市早苗，當然是在為中美領袖峰會累積談判籌碼，特朗普一方面做人情給新任日相高市，一方面督促日本擴大採購美國的國防裝備，要求日本落實增加軍費支出的承諾，同時在稀土供應方面上加強雙方合作，設法突破中國的稀土管制，特朗普藉此達到多重效益。



值得注意的是，盧信吉指出，美日峰會前夕不少觀察認為，很可能會觸及到台海議題，尤其是台灣的角色扮演，由於高市在就任日本首相前，曾經拋出美、歐、日、台應建立“準安全同盟”的概念，以維護區域和平。可是特朗普與高市早苗實際上卻都沒有觸及到相關議題，就連“維持台海穩定”等字眼都沒提，顯然，特朗普雖然在為了中美峰會做準備，卻也不打算挑啟中方的敏感神經。

