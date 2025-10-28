首位自首閃兵藝人！唐振剛主動赴新北地檢

在電影《角頭－鬥陣欸》中，飾演北館“五虎將－潘帥”的唐振剛，為閃兵事件道歉。（照片：曼尼娛樂提供） 中評社台北10月28日電／台灣男藝人爆閃兵潮！現年42歲，前Energy成員唐振剛今日發聲明承認自己閃兵，隨後在律師陪同下，主動赴新北市地檢署自首，承認是以“高血壓”的病歷證明而未服役，對於當年因思慮不周，過於輕率所犯下的錯誤深表懊悔，經深切檢討反省，決定勇敢面對，也虛心接受法律制裁。



今年2月藝人王大陸被爆出花新台幣360萬元找“閃兵集團”協助偽造病歷逃兵，檢調深入追查揪出陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙、陳信維、黃博石等11名藝人；其中第一梯次8人開庭後全部認罪，但檢方主張不應緩刑，以免助長逃避兵役歪風。



唐振剛承認，他當年是以“高血壓”的病歷證明而未服役，他躲避兵役的方式和日前曝光的其他藝人們大同小異，但因本案自首後目前已進入司法程序，基於尊重司法及偵查不公開原則，請恕無法進一步透露更多內情，但相關情狀，在檢察官面前，他均坦承不諱，也毫無隱暪。



唐振剛表示，之前檢警單位的三波偵查行動，矛頭都未指向他，但他反覆思考，覺得不該心存僥倖，而應該勇於面對自己年輕時所犯下的錯誤，所以決定在犯行尚未被發覺前就主動自首，並表示願意接受裁判。



唐振剛也說，如果時光能夠倒流，他一定選擇光榮服役，盡義務，但人生沒有後悔藥，他年輕時因為過於輕率衝動，且思慮不周，犯下了良心難平的錯誤，如今就該勇於面對，絕不逃避。