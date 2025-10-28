蕭美琴：台面臨內外挑戰　將助產業因應關稅

蕭美琴接見台灣優良商人、優良外國駐台商務單位、優良外商、優良老店暨菁英老店當選人（照片：府方提供） 中評社台北10月28日電／蕭美琴今天接見金商獎得主表示，政府會持續支持台灣各行各業，除推動“AI新十大建設”、“雙軸轉型”政策，也提出一系列措施協助產業因應關稅挑戰。期盼共同努力，讓台灣產業與品牌在變動的國際局勢中持續穩健發展，一起提升台灣商業環境。



蕭美琴上午接見台灣優良商人、優良外國駐台商務單位、優良外商、優良老店暨菁英老店當選人。



蕭美琴表示，台灣面臨內外諸多挑戰。外部方面，全世界正面臨關稅及地緣政治、對岸產能過剩、低價競爭等挑戰；內部方面，因人口結構變化而影響消費行為與勞動力市場。近來非洲豬瘟所帶來的影響，也需要社會各界共同努力度過。



蕭美琴強調，政府會持續支持台灣各行各業，近期提出“AI新十大建設”不僅針對科技業，更期望人工智慧能融入各產業領域，提升效能。同時推動鼓勵台商回台投資計劃，目前也已獲致成果。為了因應氣候變遷與數位化的挑戰，也推動“雙軸轉型”政策，協助產業在淨零轉型與AI數位化方面持續發展。



蕭美琴表示，針對近期關稅等外部衝擊，經濟部及相關部會已提出一系列措施，協助產業與就業安定，加強國際行銷及市場開拓。期盼透過相關政策，讓台灣產業與品牌在變動的國際局勢中持續穩健發展。



此外，蕭美琴說，這屆金商獎有許多外商公司獲獎，他們長期看好並投資台灣，將台灣列為全球擴張計劃中的優先地區，展現對台灣經濟的信心，也有許多台商加碼投資台灣。她說，台灣出口屢創新高、股市表現亮眼，部分產業持續在全球市場中擴張，對台灣品牌的信任也將帶動產業發展。



蕭美琴指出，這屆獲獎企業來自食品、製造、科技、金融、服務等多元領域，皆為民眾信賴的品牌，期待這些品牌在全球市場上持續成長，並盼藉由金商獎激勵更多商界人士，與政府共同努力，一起提升台灣商業環境。