66架F16V未交機　卓榮泰：延宕依法求償

藍委徐巧芯。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月28日電／台灣對美軍購未交貨總額高達新台幣6590億元，“行政院長”卓榮泰今天下午答覆中國國民黨“立委”徐巧芯質詢時表示，依照“國防部”赴美交涉結果，若美方延宕交付造成不當得利，台灣將依法提出求償，要求美方全數返還不當得利



《中時新聞網》報導，卓榮泰28日赴“立法院”備詢，國民黨“立委”徐巧芯關切美方向台灣出售的66架F16V戰機交貨進度，質疑2023至2025年間全數跳票，至今未有一架交機，原訂2026年要完成全數交付恐淪空談，目前美方積欠台灣軍售高達新台幣6590億元。



徐巧芯指出，根據“行政院”報告，美方積欠台灣的軍售品價值總額高達6590億元，其中F16V新式戰機交貨延誤最為嚴重。依原規畫，2023年至2026年間，美方應分階段交付，2023年應有測試用單雙座戰機，2024年也要交付4至5架，2025年應交付28架，2026年完成全部66架，但目前2023至2025年間“一架都沒有”，2025年僅舉辦出廠典禮，且地點還是在美國，這樣2026年要一次交完，根本不可能。



卓榮泰回應，F16確實延遲交貨，美方已與“我方”洽談，政府也將依法要求製造廠商負責，“這個延期責任，我們須對美方製造公司提出法律動作與賠償”。徐巧芯追問求償是否已提出，卓榮泰僅表示，法律程序正在進行，包括催告與請求都是法律程序。



徐巧芯再度詢問，“所以提告了嗎？”“國防部副部長”鍾樹明回應，“國防部”已在台美管制會議中提交延宕清單，並在近期赴美會商時與美方單位及廠商討論補救措施。鍾樹明坦言，美方確實因原物料與生產瓶頸導致延誤，不過“軍購案不能求償，商購案才可以求償”。



徐巧芯認為卓榮泰根本是一問三不知，隨便回答問題，而且從頭到尾根本沒有向美方提告。卓榮泰不滿回應，“我沒有一問三不知，委員問的三個問題，鍾樹明都有一次回答”，並說若牽涉商業契約的遲延交付、不當得利，政府一定依法請求返還，遲延交付造成損害賠償責任，必須全數追討。



在特別條例部分。徐巧芯詢問“新式戰機採購特別條例”執行期限及後續作法，卓榮泰說，條例執行至明年止，若屆時仍未交付戰機，將依延誤責任提出求償。鍾樹明補充，若至2026年條例期滿仍未完成交機，“國防部”將保留預算。



徐巧芯接著質疑，“國防部”除既有“國土”防衛預算約1000億元外，明年度預算上看9500億元，另有傳言指出“立委”在美國透露“將再增列1.3兆特別預算”，要求“行政院”說明是否屬實。