吳展良看兩岸　民進黨否定九二容易被統一

左起新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇、台灣大學歷史系名譽教授吳展良、前藍委陳學聖。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月29日電（記者 張穎齊）中美領導人30日將在韓國APEC峰會上會晤，將觸及台灣議題。台灣大學歷史系名譽教授吳展良28日表示，美國總統特朗普言行多變、無法預測，真正重要是台灣如何保本、自強。對於台灣朝野兩岸路線，他分析，藍營若不改變會被淘汰，綠營若繼續執政卻否定九二，就更容易走向被統一、被“吞併”的道路。



吳展良歸納台灣的兩大生存要點：一、承認一個中國與九二默契，避免兩岸陷入對立升溫；二、積極防衛自己、提升“國防”預算、深化與盟邦合作，以維持足夠的嚇阻力。



吳展良，出生於台北市，美國耶魯大學歷史系博士。曾任中華書局《大英百科全書》編審、美國馬里蘭大學客座副教授、台灣大學歷史系主任兼所長、美國芝加哥大學訪問教授、台大東亞文明中心分項計劃主持人等。



吳展良28日接受中國國民黨籍前“立委”陳學聖與新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇主持的《志聖鮮思》節目訪問，主題為“光復，台灣人脫離被殖民地位的起點”。



何志勇詢問，特朗普希望台灣增加防務預算，而中國大陸則希望美國能強烈表態反“台獨”，特朗普在習特會會怎麼對台灣，牽動三方變化？



吳展良分析，特朗普個性善變，今天講的話、明天可能改，但無論特朗普怎麼談台灣，都沒太大意義，台灣真正要關心的，是如何在中美角力下確保生存空間。台灣今天有兩大要點攸關生存：第一、要承認九二默契，這是緩和大陸對台動手的關鍵；第二、要團結內部、積極防衛自己，讓“中華民國”有生存的實力與信心。



他表示，國民黨過去在對大陸政策上做得不夠，讓民眾誤以為國民黨隨時會倒向大陸、賣掉台灣，導致信任崩解；而民進黨雖高舉主權旗幟，但拒絕承認“九二默契”，也使兩岸情勢更危險。藍營若不改變會被淘汰，綠營若繼續執政卻否定九二，那就是更容易走向被統一、被“吞併”的道路。