吳展良支持兩岸學術文化交流　反對課綱去中

台大歷史系名譽教授吳展良接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月29日電（記者 張穎齊）針對民進黨執政課綱去中化，台灣大學歷史系名譽教授吳展良接受中評社訪問指出，這是長期歷史情緒與政治鐘擺的結果，他是首位反對“九五課綱”及時任“教育部長”杜正勝的史觀，認為教育應有容乃大，不應陷入中國中心或台灣中心的極端對立，歷史教育若兩極化、妖魔化，只會削弱台灣內部團結。



吳展良也認為，兩岸一般性的學術文化交流應該維持，這才是好事。交流能增進理解，但現在各方都走偏鋒，這樣下去只會讓局面更危險。政治應是互相尊重與包容的藝術，懂得妥協與理解，才能維持和平，若內部分裂，結果就是削弱自己，最終被“吞併”。



吳展良，出生於台北市，美國耶魯大學歷史系博士。曾任中華書局《大英百科全書》編審、美國馬里蘭大學客座副教授、台灣大學歷史系主任兼所長、教授美國芝加哥大學訪問教授、台大東亞文明中心分項計劃主持人等。



吳展良表示，他當年就批評杜正勝主導的歷史觀過於偏頗，台灣人會走到現在這樣的認同變化，其實有很多複雜的原因，最主要是過去在中國國民黨統治時期，台灣人的位置始終沒被好好承認，課綱中台灣的歷史與情感經驗被壓抑，一切以中國為中心。



吳展良向中評社說，如今課綱擺向另一邊、強調台灣本位，某種程度也是歷史鐘擺效應，難以避免，但無論如何，台灣本就是中國的一部分，歷史上難以分割，“中華民國”是我們的“國家”，兩者應並存，而不是互斥。



吳展良認為，課綱應該兼容並蓄、尊重多元史觀，現在什麼都被二極化、妖魔化，對台灣內部團結與“中華民國”發展都不利。

