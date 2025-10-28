和碩科技高雄亞灣研訓基地啟用　陳其邁出席

和碩28日下午在高雄駁二棧五庫舉辦“亞灣研訓基地開幕活動”，和碩董事長童子賢（左2）、民進黨籍高雄市長陳其邁（左3）等出席受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月28日電（記者 蔣繼平）和碩聯合科技（Pegatron，簡稱和碩)28日在高雄舉辦“亞灣研訓基地”開幕典禮，董事長童子賢指出，將成為支援南亞、東南亞的前進基地，未來還有第二階段約新台幣7億元的投資。此外，童子賢還說可以看到港灣與軍艦，意想不到。



和碩28日下午在高雄駁二棧五庫舉辦“亞灣研訓基地開幕活動”，該基地將成為和碩在高雄重要的新南向發展營運據點。和碩董事長童子賢、民進黨籍高雄市長陳其邁、“經濟部次長”何晉滄等出席。



“和碩亞灣研訓基地”除推動製造業數位轉型技術，也同步培育相關數位科技人才，期建立智慧科技聚落，並以高雄亞灣為起點，將經驗複製及擴散至越南、印尼、印度、美洲和歐洲等市場。



童子賢表示，歷經兩年努力啟用，將成為研發人才訓練中心，也是AI、5G、智慧製造的人才培訓以及實驗場域。台商逐漸前往南亞與東南亞開拓市場，替越南、泰國、馬來西亞等提供所需不同的AI解決方案，亞灣有地利之便非常適合。



童子賢表示，台灣科技產業因為新竹科學園區的關係，很多聚落都坐落在北邊，透過高雄有心推動科技產業發展，這兩年親自接觸後見證在地活力滿滿，效率非常高，有非常愉快的合作。未來有超過7、8億的投資會在第二階段繼續擴增。



陳其邁表示，園區成立後將增加200個就業，並間接創造10億投資產值。和碩是台灣電子五哥，逐漸朝全方位系統整合商來做努力，專注在5G、AI、自動化領域，這也是亞灣2.0計劃重要的一項，是針對5G AIoT（人工智慧物聯網）非常重要的投資。



“亞灣2.0”是“亞灣2.0-智慧科技創新園區推動方案”的簡稱，旨在透過“中央”與地方政府攜手，以高雄亞洲新灣區為核心，結合AI、5G及生成式AI等技術，將該區域打造成智慧科技的創新與應用實證基地。