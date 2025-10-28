和碩展示機器手裝CPU　笑稱若凹壞損失大

和碩28日下午在高雄駁二棧五庫舉辦“亞灣研訓基地”開幕，會後和碩董事長童子賢、民進黨籍高雄市長陳其邁等瞭解相關智慧製造設備。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月28日電（記者 蔣繼平）和碩聯合科技（Pegatron，簡稱和碩)28日在高雄舉辦“亞灣研訓基地”開幕典禮，並展示智慧製造設備。“智慧力覺組裝機”用展示機器手臂在主機板組裝CPU，介紹時還笑稱“一個CPU好幾千塊美金，若凹壞就沒了”，來展現AI強大的即時運算能力，可望未來取代人力。



和碩28日下午在高雄駁二棧五庫舉辦“亞灣研訓基地開幕活動”，該基地將成為和碩在高雄重要的新南向發展營運據點。和碩董事長童子賢、民進黨籍高雄市長陳其邁、“經濟部次長”何晉滄等到場出席。開幕後也進行導覽展示的各種智慧製造設備。



例如“智能3D視覺分撿機”可自動抓取隨機位置、不同形狀物體放進相對位置。根據介紹，製造現場物料經常是無序、隨機堆疊，該設備以3D視覺擷取立體點雲，結合AI抓取姿態推論與路徑規劃，自動辨識、抓取並依規則分流。



“智慧力覺組裝機”展示機器手臂組裝CPU。根據介紹，因為高精密裝配容錯率低，以視覺定位與力覺回饋，向人手一樣感覺接觸狀態，並即時微調力度與角度，確保每一次取放與壓合都到位、穩定與一致。



另外，“智能外觀檢測機”可以改善傳統外觀檢測需要仰賴人工與固定規則，又容易受光線、材質、瑕疵影響誤判，透過機械手臂、多角度成像、AI深度學習，可快速完成外觀辨識與分流，即時回饋產線。



“和碩亞灣研訓基地”除推動製造業數位轉型技術，也同步培育相關數位科技人才，期建立智慧科技聚落，並以高雄亞灣為起點，將經驗複製及擴散至越南、印尼、印度、美洲和歐洲等市場。