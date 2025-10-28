小旺車禍重傷難復原 　新北動保處助安寧離世

動保處對救援動物建立“毛寶貝三級醫療制度”，先由第一線動物之家獸醫師治療。（新北市動保處提供） 中評社台北10月28日電／新北市動保處日前救援車禍受傷犬隻，傷犬嚴重脊椎錯位，經動物之家獸醫師評估，送往毛寶貝醫療中心做進一步的診斷治療。照X光後察覺犬隻脊柱斷裂錯位無法恢復，且已無法進食，故啟動人道處理機制，助動物安寧走完生命最後一程。



動保處日前獲報新北市貢寮區雙澳發生犬隻遭車輛撞傷，動保人員到場在草叢中發現受傷的犬隻，脊柱拱起且無法站立，傷勢嚴重。送往毛寶貝醫療中心醫療，X檢查發現脊椎斷成兩截，錯位嚴重無復原可能。後癱無法站立，且精神食慾不佳，只能飲用些許水但不進食。動保處依循獸醫師專業評估流程，啟動人道處理作業流程，減輕毛寶貝的痛苦。



動保處表示，對救援動物建立“毛寶貝三級醫療制度”，在接獲民眾通報救援動物後會依轄區，先由第一線的8個動物之家獸醫師進行評估診檢及醫療。若是骨折、重傷、重病或嚴重傳染病等涉及高級醫療設備資源，再轉送第二線板橋動保處毛寶貝醫療中心檢查治療，同時有委外獸醫師專業醫療服務團隊支援。如有需要更深入檢查及治療的動物，即轉送台灣大學教學動物醫院團隊處理。



《動物保護法》新制自2017年施行後，收容於動物收容處所或“直轄市”、縣（市）主管機關指定之場所，經獸醫師檢查患有法定傳染病、重病無法治癒、嚴重影響環境衛生之動物或其他緊急狀況，嚴重影響人畜健康或公共安全案例，動保處將由獸醫師評估進行人道處理作業流程。依據人道處理動物健康及行為評估表、動物人道處理評估表中各項指標進行判斷，包含動物之病危徵狀、生活品質嚴重受損程度等。若遇有其他疑義個案或動物行為問題，則邀集各界獸醫師及動保團體擔任委員進行審核以保障動物福利。



動保處表示，新北市積極推廣愛護動物理念，針對救援的傷病動物給予必要醫療，倘遇難以治癒動物也進行人道處理評估，謹慎對待每一個毛寶貝生命，維護收容動物權益。