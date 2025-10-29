朱立倫總辭引熱議　童燕珍：很多人幫鄭麗文

國民黨前高雄市議員童燕珍。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月29日電（記者 蔣繼平）新任中國國民黨主席鄭麗文11月1日上任，現任主席朱立倫率211位黨工總辭，為國民黨首次，部份地方顯得兵荒馬亂。挺鄭麗文的國民黨前高雄市議員童燕珍向中評社表示，並沒有這麼嚴重，換了首長總辭是很正常現象，且221個缺也不難補，有很多人在幫鄭麗文，沒有好太擔心的。



童燕珍，嘉義人，高雄師範大學成人及繼續教育學系碩士，曾任國民黨高雄市議員，也擔任過國民黨高雄市議會黨團總召，相當資深。鄭麗文這次參選黨主席，童燕珍就公開支持並幫忙在高雄辦說明會。



朱立倫22日曾表示將率領一級主管、黨部主委、和主席同進退的黨工同仁，月底總辭，總辭人數達211位。不過陸軍退役上校、李天鐸在臉書指這是“情勒式國民黨黨主席交接，讓人跌破眼鏡”，引發熱議。



怎麼看被稱“情勒式交接”，童燕珍表示，其實沒有這麼嚴重，任何選舉過程一定會有激烈競爭，不管黨內、黨外都一樣，為了勝出都會有不愉快的事情，但是等到就定案之後，相信國民黨每一位成員都是希望國民黨好，也希望台灣更好，大家走向更好的未來。



童燕珍表示，所以這些都是過度期，每個人都有權利發表想法、去表達意見，但最後要看新主席鄭麗文未來的表現，需要給時間。



221個缺要補起來，會有困難嗎？

