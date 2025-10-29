中評關注：宋濤會見蕭旭岑意義重大

國台辦主任宋濤28日和國民黨準副主席蕭旭岑進行會面。（馬英九基金會提供） 中評社台北10月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席當選人鄭麗文11月1日將上任，準副主席蕭旭岑28日在天津和大陸國台辦主任宋濤見面。宋濤這場會見意義重大，代表著鄭麗文主席的國共關係已開始暖身，將展現和過去四年國民黨的不同面貌、國民黨在推動兩岸和平的價值。



鄭麗文預計在11月1日全代會與現任黨主席朱立倫進行交接，她網羅了李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑四位副主席，涵蓋地方、軍系、連系與馬系，兼容並蓄。



蕭旭岑28日和宋濤的這場會見，為國民黨主席改選後，首個國共兩黨高層交流，蕭旭岑以“準國民黨副主席”身分出席，宋濤更親切地稱呼蕭一行人為“老朋友”，還說蕭是“首席執行長”。



據瞭解，蕭旭岑在接到鄭麗文的副主席徵詢電話時，人就在大陸參加兩岸研討會，接下副主席一職後，也順勢替鄭展開搭橋工作。這是國民黨主席選舉後的首次國共接觸，更顯示了這場會面的意義和重要性。



尤其蕭旭岑在會中提及，“兩岸都是炎黃子孫、同屬中華民族，面對當前情勢，貴我兩黨應在堅持九二共識，反對‘台獨’的共同政治基礎上，強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定，造福兩岸人民與中華民族。”他深信，“兩岸的中國人有智慧解決彼此的分歧，共同為中華民族的未來共同貢獻心力，這也最符合台灣人的利益與福祉等等。”一系列談話都是新任黨主席鄭麗文的論述。



從宋濤會見蕭旭岑這次會面可以看出，鄭麗文透過人事安排，將關鍵棋子擺上檯面，在兩岸方面，兩位副主席，張榮恭奔波兩岸數十載，參與過無數重要兩岸事件；蕭旭岑在馬英九身邊負責兩岸政治論述與文宣溝通，熟悉大陸政治語彙與決策節奏，老幹新枝相輔相成。