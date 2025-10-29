包宗和觀察習特會　中美都保留反擊空間

台灣大學前副校長、政治學系名譽教授包宗和。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月29日電（記者 鄭羿菲）針對中美元首預計30日會晤，台灣大學前副校長、政治學系名譽教授包宗和接受中評社訪問表示，稀土是中國掌握的重要籌碼，先扼住美國的命脈，讓美國用平等態度面對關稅問題，中美雙方都是先喊價、再讓步，並保留反擊空間，而目前看來條件都僅是“暫時”的，能維持多久很難講。



包宗和說，當前中美關係呈現“交易性”狀態，中美的迫切議題是關稅、稀土，即便會提及台灣問題，但從特朗普回應“不想製造任何複雜局面”來看，台灣問題並非中美急迫要談的議題，特朗普不會希望台灣問題來干擾現在正要談的東西。



中美元首預計30日於韓國會晤，目前中美貿易戰已有降溫趨勢，美國財政部長貝森特證實美中第5輪貿易談判，已就關稅、稀土禁令、恢復對美採購大豆、TikTok股權轉移等達成共識，為30日習特會提供了“框架”。



包宗和是德州大學奧斯汀校區政治學博士、美國密西根大學政治學碩士，歷任“監察委員”、陸委會諮詢委員、國統會研究委員，台灣大學副校長、政治系主任、政治研究所所長、社會科學院院長。現為台大政治系名譽教授。研究專長包括國際政治、外交決策、國際衝突。



包宗和接受中評社訪問表示，特朗普此次願意緩和中美對抗氛圍與中國談，稀土是重要因素，這是中國掌握的一個重要籌碼，先扼住美國的命脈，讓特朗普必須要面對這個問題，這可以看出中國此次立場強硬，以稀土為籌碼要美國用平等態度面對關稅問題，而特朗普也強硬回擊加徵100%關稅，雙方你來我往。



包宗和說，中國可以說以特朗普之道還施彼身，先喊價、再讓步，並保留反擊空間，隨著事件演變，目前的中美關係呈現“交易性”狀態，特別是特朗普是交易型政治人物，中美雙方都希望用最少的代價，得到最大的國家利益。從貝森特釋出的訊息也可見，中美都保留反擊空間，延遲稀土禁令僅1年、關稅加徵與否也是特朗普一句話的事，後續還得看中美元首會面後的發展，這些條件都是“暫時”的，能維持多久很難講，隨時都會改變。