66架F16V戰機零交貨　台軍方：促美加速

F-16戰機。（中評社 資料照) 中評社台北10月29日電／“行政院長”卓榮泰昨日赴“立法院”備詢時，中國國民黨籍“立委”徐巧芯關切美方向台灣出售的66架F16V戰機交貨進度，質疑至今未有一架交機，且目前美方積欠台灣軍售品高達6590億元。台軍方28日晚間表示，“F-16V BLK70”等3案，將持續促請美方，督責廠商加速產製。



“行政院長”卓榮泰28日赴“立法院”備詢時，藍委徐巧芯關切美方向台灣出售的66架F16V戰機交貨進度，質疑2023至2025年間全數跳票，至今未有一架交機，原訂2026年要完成全數交付恐淪空談，目前美方積欠台灣軍售品高達6590億元。



針對外界關切“美對台軍售交付延宕”一事，台軍方28日表示，自新冠疫情後，受全球供應鏈中斷等因素影響之軍購案，多數均按進度執行或超前；仍有延宕的“F-16V BLK70”等3案，已由台美協調合作、管控交運速度。軍方將持續促請美方，督責廠商加速產製。



台軍方強調，目前各項軍售案均由台美雙方，透過各式會議以及駐廠稽核等機制嚴密管制；台灣方面並檢討修正發價書付款期程，避免在裝備未交運時過早付款、確保權益。同時間，部隊亦已採取各種措施，加速完成接裝訓練，期於獲裝後有效強化防衛戰力。





