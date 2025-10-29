打臉卓榮泰　台軍方：軍購案不能求償

“行政院長”卓榮泰(左)、台“國防部副部長”鍾樹明(右)28日接受質詢。（中評社 資料照） 中評社台北10月29日電／“行政院長”卓榮泰28日赴“立法院”備詢，中國國民黨籍“立委”徐巧芯關切美方向台灣出售的66架F-16V戰機，至今連1架都還沒交機，質疑原訂2026年“全數交付”恐淪空談，並指出美方積欠台灣軍售品高達6590億元。卓榮泰回應，如有不當得利，政府會依法求償，要求全數返還不當得利。不過，台“國防部”副部長鍾樹明隨後強調，軍購案無法求償，僅商購案可求償。



根據《中時新聞網》報導，徐巧芯28日指出，根據報告，美方對台灣積欠的軍售品總價值高達6590億元，其中F-16V新式戰機交貨延誤最嚴重，原規劃2023年至2026年間美方應分階段交付，2023年應有測試用單雙座戰機，2024年交付4至5架，2025年應交付28架，2026年完成全部66架，但至今“連1架都沒有交付”，2025年僅舉辦出廠典禮，且地點還是在美國，明年根本不可能一次交完。



卓榮泰證實F-16V確實延遲交貨，美方已與台灣洽談，政府也將依法要求製造廠商負責，“這個延期責任，我們須對美方製造公司提出法律動作與賠償”；徐巧芯追問是否已提出求償，卓僅表示，包括催告與請求等法律程序正在進行。



徐巧芯追問，“所以提告了嗎？”鍾樹明回應，“國防部”已在台美管制會議中提交延宕清單，並在近期赴美會商時與美方單位及廠商討論補救措施；鍾樹明說，美方確實因原物料與生產瓶頸導致延誤，不過軍購案不能求償，商購案才可以求償。



徐巧芯直指卓榮泰根本一問三不知，隨便回答問題，且從頭到尾沒向美方提告；卓榮泰不滿回應，“我沒有一問三不知，委員問的問題，鍾樹明都有回答”，並重申牽涉商業契約的遲延交付、不當得利，政府一定依法請求返還，延遲交付造成損害賠償責任，也須全數追討。



在特別條例部分。卓榮泰答覆徐巧芯關切“新式戰機採購特別條例”的執行期限時指出，條例執行至明年止。鍾樹明則補充，若至2026年條例期滿仍未完成交機，“國防部”將保留預算。