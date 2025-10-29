賴清德要仿效以色列　方恩格：美左派不舒服

賴清德27日出席“美國以色列公共事務委員會”晚宴。（照片：府方提供） 中評社台北10月29日電／賴清德27日出席“美國以色列公共事務委員會（AIPAC）”晚宴時表示，將仿效以色列與美國的 “鐵穹”與“金穹”，打造“台灣之盾”（T-Dome），建構嚴密的防空系統，被指與美右派建立關係再一例。旅居台灣的美國籍律師、美國共和黨前海外部亞太區主席、國際政治觀察家方恩格受訪時認為，會讓美國的極左派覺得很不舒服。



根據《中時新聞網》報導，方恩格指出，美國以色列公共事務委員會（AIPAC）這團體認為他們是中立的組織，只要支持以色列的政治人物，不分黨派，都會給予支持。只是因為以哈戰爭，部分民主黨比較左的派系與AIPAC漸行漸遠，甚至切割，表態不接受AIPAC的政治獻金。



方恩格認為，賴清德在這次的活動中的談話，明顯是要給美國右派一個訊號，願意跟AIPAC做朋友，極右派會很高興，但也會讓美國的極左派覺得很不舒服。



方恩格說，最近有些批評提到，“賴政府”和民進黨已失去美國特朗普政府的互信的理論，“我完全不認同”，從蔡政府到“賴政府”一直跟美國保守派、右派開始有很好的互信，且已親近有七、八年的時間，蕭美琴擔任駐美代表時，就參加很多美國右派活動。



方恩格表示，民進黨非常清楚，雖然在其他同婚、綠能等議題上，和美國共和黨右派保守派態度不同，但是因為“抗中”的議題上，可以和美保守派有良好關係及互信。



至於賴清德致詞時提到，將仿效以色列與美國的 “鐵穹”與“金穹”，打造“台灣之盾”（T-Dome），建構嚴密的防空系統。希望“美國以色列公共事務委員會”給予台灣更多支持與協助。



方恩格認為，這部分是由以色列政府決定的，屬於政治外交的問題，因為這部分牽涉到以色列跟中國大陸的之間的問題。至於美國會不會出面，或看以色列總理怎麼決定，會不會願意讓以色列相關業者跟台灣合作，說這個實在太早了。