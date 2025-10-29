藍營兩大戰神接連勝訴　趙少康：大快人心

趙少康在臉書發文表示，藍委羅智強跟徐巧芯的官司接連勝訴，讓人大快人心。（照：趙少康臉書） 中評社台北10月29日電／中國國民黨籍“立委”羅智強遭民進黨籍“立委”邱議瑩以紙扇擊打耳光，提告獲勝訴。藍委徐巧芯去年指控名嘴溫朗東為逃兵“把地上草塞進嘴巴吃”、“隨地便溺”等，被提告加重誹謗及違反個資法獲確定不起訴。對此，中廣前董事長趙少康表示，天理昭彰邪不勝正，兩大戰神官司接連勝訴，讓人大快人心。



趙少康昨日在臉書發文表示，大惡罷大失敗以後，這兩天羅智強跟徐巧芯的官司接連勝訴，再度讓人大快人心。恭喜國民黨兩大戰神巧芯跟強哥。



趙少康指出，邱議瑩在“立法院”議場公然揮扇子打強哥巴掌，被依“強暴公然侮辱罪”判拘役30天。這不是邱議瑩第一次出現暴力行為，過去李慶華也在“立法院”被邱議瑩打過巴掌，還曾經直闖“法務部”，踢破部長大門，行為粗暴、有失“立委”斯文。一個領政府俸祿的民意代表，應該為民表率，卻是暴力慣犯，實在判得太輕。



另外，徐巧芯揭發民進黨側翼溫朗東裝瘋逃兵，因此把草塞進嘴巴吃、隨地便溺，被溫朗東提告，也不起訴確定。



趙少康表示，溫朗東想利用巧芯大姑捲入詐欺案的紛爭，對巧芯潑糞抹黑，卻讓自己的黑歷史被公諸於世。邱議瑩仗勢自己“立委”身分長期為所欲為、暴力對人，這次都受到教訓，證明造口業、心術不正的人，最後都將面臨天道輪迴。