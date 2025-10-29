鄭文燦愛將涉貪　特支費買行頭每天時裝秀

詹江村爆料，蔣絜安以首長特支費購買身上行頭。（詹江村臉書） 中評社台北10月29日電／民進黨籍前桃園市長鄭文燦愛將蔣絜安擔任桃園市客家事務局長期間，涉及首長特支費核銷不實案，桃園檢調27日對其居所及公司進行搜索並約談到案，經桃檢復訊後，晚間諭令新台幣8萬元交保。中國國民黨籍桃園市議員詹江村爆料蔣絜安每天都在服裝秀，特支費爭議可能為購買身上行頭。



曾是鄭文燦愛將的民進黨籍蔣絜安，涉嫌在擔任桃園市客家事務局長期間，首長特支費核銷不實案。桃園檢調27日對蔣的居所及公司進行搜索並約談到案，經桃園地檢復訊後，由於蔣坦承犯行並繳回不法所得，認定無羈押必要，晚間諭令以8萬元交保。



57歲的蔣絜安是媒體人出身，也是桃園升格後首任客家事務局長。2016年以民進黨身分參加不分區“立委”選舉時，黨內排第23名的她因綠營只分配到18席而落選，直至2018年黨內不分區“立委”Kolas Yotaka辭任才遞補進“立法院”。她在2020年“立委”選舉曾代表民進黨參選桃園第五選區“立委”，但以4千多票差距落敗。後來2023年獲黨主席賴清德指派擔任中央黨部客家事務部主任，陸續傳出多起爭議。



據瞭解，“直轄市”局處首長每月特支費近4萬元，可用於紅白帖、交際應酬、送禮與犒勞下屬等項目，但不能用於只對自己或家屬有利的事物上。但蔣絜安2015年至2018年任客家局長時，涉嫌用特支費購買自己的鞋子和生活用品，然後命人以不實名目核銷，金額總計18萬餘元。



桃園市藍議員詹江村28日在臉書表示，據瞭解蔣絜安以特支費購買身上行頭。蔣絜安花枝招展眾所皆知，據客家局同仁表示，過去陪她出差，都得幫她拖超重行李，每一個場合就換一個套裝、換一雙鞋子，每天都在服裝秀。愛美程度當媒體照片不夠漂亮，還會打電話給媒體長官撒嬌拜託。



詹江村指出，記者會蔣一定要站中間，就算是其它局處活動也要求同仁要先幫她卡C位，結束活動要先挑照片跟修照片。女為悅己者容，蔣絜安被鄭文燦酬庸，擔任客家事務局長後離婚，那蔣都離婚了，到底是還為誰而容呢？鄭文燦愛將真是名不虛傳！



詹江村提及，蔣絜安2023年擔任民進黨客家事務部主任時，台大“國發所”碩士論文，被台大認定抄襲情節嚴重、撤銷學位。中央大學碩論也遭檢舉疑找槍手代寫，因論文抄襲事件辭去民進黨職黯然下台。



詹江村感嘆，27日蔣絜安當庭認罪並繳回不法所得，人再漂亮有什麼用？最後還不是弄得狼狽不堪！