星反“台獨”台表關切　方恩格：難道有兩中？

國際政治觀察家方恩格在臉書發表看法。（照：方恩格臉書） 中評社台北10月29日電／美國《時代》雜誌刊出智庫學者高德斯坦文章，將賴清德稱為“魯莽的領導人”。台“外交部”表示賴清德多次強調和平是唯一的選項，維持台海現狀是共識。星國總理黃循財25日重申一中政策、反對“台獨”，台官方表達關切。國際政治觀察家方恩格質疑，難道“外交部”有兩中政策，支持“台獨”嗎？



高德斯坦文章稱賴清德為“魯莽領導人”，方恩格曾發文表示，台官方矛頭應該要指向高德斯坦，但卻沒有提到他的名字，有什麼難言之隱嗎？



方恩格27日發文表示，這幾天台“外交部”真的很忙。美國《時代》雜誌23日一篇投稿，投稿者高德斯坦（LyleGoldstein）以“魯莽的領導人”（RecklessLeader）稱呼賴清德，“外交部”發文回應。接著，新加坡總理黃循財25日與中國國務院總理李強會談時，重申一中政策、反對“台獨”。台“外交部”發新聞稿回應：“表達嚴正關切”。



方恩格質疑，難道“外交部”有兩中政策，支持“台獨”嗎？美國總統特朗普30日與中國大陸領導人會談時，也會重申一中政策（目前還不知道特朗普是否也會說他反對“台獨”）。到時候“外交部”也會說美國“擅自對‘台灣主權’地位發表評論，‘外交部’表達嚴正關切”嗎？