蔡明彥：中美正努力建立可管理的競爭關係

蔡明彥接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月29日電（記者 鄭羿菲）針對中美領導人30日將在韓國APEC峰會上會晤，台“國安局長”蔡明彥29日表示，美中競爭是結構性的，但從此次雙方都非常重視習特會來看，中美正努力建立“可管理的競爭關係”，模式大概是採“先易後難”的方式處理相關爭議，如稀土出口等。



“立法院”“外交及國防委員會”29日邀請“國安局長”蔡明彥報告“近期東亞情勢變化對‘我國’影響之研析”，並備質詢。



蔡明彥會前接受媒體訪問表示，此次習特會主要聚焦經貿議題，會前雙方都透過經貿施壓動作，希望對方能讓步，但在馬來西亞的第五回合經貿談判中，雙方都做了些妥協，主要目的是促成習特會有較正面、友好氣氛，這顯示中美都對此次習特會都非常重視。



蔡明彥說，美中競爭是長期性、結構性的，雙方現在努力建立的是一種可管理的競爭關係，從此次習特會來看，雙方的管理模式大概是採“先易後難”的方式管理相關爭議，把比較容易管理的議題，如芬太尼毒品、稀土出口、TikTok等問題，在這次習特會先有階段性成果，呈現中美雙方比較正面管理爭議的氛圍。不過，後續涉及深水區的結構性問題，如“國家安全”、科技管制等，要處理會比較不容易。



蔡明彥指出，此次習特會過程中，看起來也會觸及地緣政治問題，包括台灣議題，美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）已經對外公開說明，美方不會以台灣議題來換取中國大陸在經貿優惠的一個措施，若台灣議題列為習特會正式討論議題的話，我們相信美方幕僚也會將基本立場提供給美國總統特朗普做必要表述。



蔡明彥認為，我們會再注意中美元首互動的情況，台美之間的溝通歷來都非常順暢，也會循例透過外交管道與我們說明美中峰會的相關狀況，“國安局”也會透過我們的管道瞭解實際情況，後續若得到友方同意，我們也會適時、適度向社會進一步說明。