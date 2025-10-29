向淘寶、拚多多開刀？龔明鑫：跨部會討論

台“經濟部長”龔明鑫接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月29日電（記者 張穎齊）針對台中爆發非洲豬瘟，被民進黨陣營質疑可能與大陸電商平台淘寶、拼多多等寄送肉製品來台有關。“行政院長”卓榮泰要求境外電商限期落地納管，否則下架。“經濟部長”龔明鑫今天表示，陸資來台營業管制是以“行業別”為基準，目前沒有“電商”這個行業別，因此落地納管牽涉陸委會、“數發部”等主管機關，須由“政院”召開跨部會議討論。



龔明鑫29日出席“立法院”經濟委員會前受訪，媒體問，台中爆發非洲豬瘟，被民進黨陣營質疑恐是從淘寶、拼多多APP大陸電商平台運送肉製品來台所致，要管制嗎？



龔明鑫表示，電商業雖未列為陸資不得來台行業別，但涉及廣告、跨境運送及稅務等多重領域，後續將由“行政院”跨部會討論，依“行政院長”卓榮泰指示加強管理。



龔明鑫強調，對陸資來台營業的管制原則是以行業別為基準，目前電商並未單獨列為行業別，但確實涉及跨行業的領域。例如陸資不得從事廣告業，但電商業往往與廣告密切相關，這部分將由陸委會及“數位發展部”共同研議。



他表示，跨境電商不僅涉及廣告，也牽涉小包運送、稅務與物流管理，還須與“財政部”、“交通部”等部會協調，因此可能需“行政院”開跨部會會議統籌討論，待“行政院長”卓榮泰指示後再進一步執行。