陳以信爭選台南市長　謝龍介首波看板將亮相

藍委謝龍介。（中評社 資料照) 中評社台北10月29日電／中國國民黨前不分區“立委”陳以信28日公布首支競選影片，喊出要把餅做大，提出政見吸納更多中間選民。陳以信從宣布參選至今，短短5天已公布2波政見與競選影片。原被內定再戰台南市長的國民黨台南市黨部主委謝龍介預告本周將公布與其他議員“首波聯合看板”，但強調非個人選舉看板，主要訴求國民黨市長選戰會贏得堂堂正正，不會介入民進黨刀刀見骨的初選之爭。



台南市一向是國民黨艱困選區，2022年謝龍介小輸爭取連任的黃偉哲4.5萬票，讓藍營寄望2026年翻盤。藍營也力拚打破台南鐵板，陳以信上周率先表態爭取黨內提名，謝龍介表達尊重，但藍營內戰態勢“一觸即發”，各界也關注，藍綠對手都已經“動起來”，謝龍介何時會有選舉動作？



根據《中時新聞網》報導，謝龍介昨天受訪表示，首波聯合看板這幾天就會亮相，目前還在做最後文案修正，希望這1、2天內定案。但謝龍介也賣關子說，這非關個人選舉看板，主要是針對民進黨有意參選的陳亭妃、林俊憲初選競爭激烈，砍得刀刀見骨，過程中有意無意影射到他本人，因此，首波看板就是要明確告訴父老鄉親，“國民黨會團結且堂堂正正、光明正大贏得選舉，不會介入民進黨初選！”



國民黨籍台南市議員蔡育輝表示，黨內有競爭是好事，想選的人也要趕快起步，藉此讓選民測試誰才是“實力最好”的人，呼籲黨中央也盡快訂定原則，宣布艱困選區的選戰策略，最終讓“實力最好、最優秀的人”為黨出征。