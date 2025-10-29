館長逛北京、買玩具送徐巧芯　喊話兩岸和平

“館長”陳之漢參觀北京故宮。（照片：館長惡名昭YouTube） 中評社台北10月29日電／網紅“館長”陳之漢25日飛往北京，展開為期12天的行程，從挑戰喝豆汁、爬長城，到與汪小菲二度同框。“館長”陳之漢28日走訪紫禁城後，再前往北京“泡泡瑪特城市樂園”，還特地為中國國民黨籍“立委”徐巧芯挑選限定版Labubu玩偶，笑說，“要買粉紅色的給巧芯！”同時也呼籲，台灣與中國大陸若要走向和平，應該互相瞭解、包容與共榮。



“館長”陳之漢6月造訪上海時，徐巧芯曾打賞他直播並拜託代購Labubu。這回他重遊中國大陸，特地想起此事，走進泡泡瑪特商店時，見到櫃內一整排可愛玩偶，隨口問店員，“這是不是樂園限定？”聽到是粉紅限定版，他立刻打趣說，“買一個給巧芯好了，這顏色她一定喜歡！”



除了觀光購物，“館長”陳之漢在受訪談到兩岸關係時表示，“我覺得要有人出來改變、要有勇氣去做，我現在就在做這件事。”他感嘆，中國大陸的發展速度驚人、文創產業也非常成熟，“Labubu在台灣也超紅，大家都知道。”



“館長”陳之漢說，台灣與中國大陸若要走向和平，應該互相瞭解、包容與共榮，“甚至最後要達到和平統一，這都是一個過程，但如果沒有人願意踏出第一步，就不會有後面所有的事情”，最後館長也呼籲雙方應該多交流、少對立，讓和平從理解開始。