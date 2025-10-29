謝龍介透露　傳賴清德第二人選是他非陳亭妃

藍委謝龍介。（中評社 資料照) 中評社台北10月29日電／2026台南市長選戰，民進黨內初選上演林俊憲、陳亭妃大戰。媒體人謝寒冰透露，台南綠營已經出現“賴清德支持誰，我就不支持他”的聲音。中國國民黨籍謝龍介28日提到，有政治觀察者認為賴清德首選是林俊憲，第二人選是謝龍介。因為若將兵權交給陳亭妃，2028大選恐遭背叛大失血。



藍委謝龍介在28日的直播節目中提到，政治觀察者認為賴清德的首選是林俊憲，第二選擇則是謝龍介。這是因為若將兵權交給陳亭妃，可能在2028年選舉中面臨背叛的風險。謝龍介強調，不論陳亭妃或林俊憲出線，賴清德都會全力以赴，但對於各候選人的支持力度可能會有所不同。



謝龍介解釋，第一，林俊憲選上對賴清德2028大選大盤最好，100分，A加。第二、如果謝龍介當選，則對賴清德的加分效果，頂多就是A減，綠還可以固盤。若林俊憲未能成功當選，賴清德有可能讓林俊憲擔任台南市黨部總幹事，以維護民進黨的基本盤。所以對賴清德2028大選還是加分。



謝龍介指出，為什麼謝龍介排在陳亭妃前面？因為賴2024大選只拿40%選票，基本上是有人背叛他，有某個系統背叛，選票沒有投給賴。賴清德現在想要連任，如果再把兵權交到背叛者手上，萬一他們再度背叛？賴完全無法掌控，因為2028大選不可能是三足鼎立。若是藍綠對決，只要有人背叛就會是大損傷、大出血。



