蔡明彥：美日加N合作機制　台進行戰略溝通

台“國安局長”蔡明彥受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月29日電（記者 鄭羿菲）針對美日元首會晤，台“國安局長”蔡明彥29日表示，美日峰會展現加強美日安保決心，而強化美日安保已成為日本首相高市早苗的施政主軸，對區域安全穩定應會是正面助力。另外，在美日安保架構下，可能還會串聯所謂的美日加N的更多邊合作機制，“國安局”有在進行這方面的戰略溝通。



美國總統特朗普與日本首相高市早苗28日於東京會晤。高市早苗表示，希望能與特朗普一同開創日美同盟的“新黃金時代”。特朗普則回應，我們是最高級別的盟友（highest level of allies）。



“立法院”“外交及國防委員會”29日邀請“國安局長”蔡明彥報告“近期東亞情勢變化對‘我國’影響之研析”，並備質詢。



蔡明彥會前接受媒體訪問表示，美日峰會中強調美日同盟共同開創黃金時代，過程中也提到台海和平穩定的重要性，強化美日安保已成為高市早苗施政主軸，美日雙方也對於維護印太和平安全有一些初步共識，他認為透過美日安保進一步的強化，對區域安全穩定應會是正面助力。



蔡明彥說，美日峰會除展現加強美日安保決心外，也認為美日安保有一些弱項要強化，如加強日本遠程打擊能力、網路作戰能力，看起來高市早苗也有這樣的決心，透過增加防衛預算，來支應日本這方面的財政資源。



蔡明彥指出，在美日安保架構下，可能還會串聯所謂的美日加N的更多邊合作機制，高市早苗也一直在倡議美日加上其他理念相近的國家，應該要有這種準安全合作、準安全同盟戰略。因此，在穩固的美日安保下所延伸出來的美日加N，這種合作機制有可能反映在供應鏈的安全、應處灰色地帶騷擾等。對“國安局”來說，當然我們有在進行這方面的戰略溝通，不過不適合公開說明。