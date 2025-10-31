劉燈鐘：更多台灣人認同九二可降低台海風險

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月31日電（記者 方敬為）中國國民黨主席當選人鄭麗文將在11月1日正式上任，金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，他19至24日赴大陸參與兩岸關係學術交流，大陸學者專家多對鄭麗文抱有期待，因為鄭競選期間的兩岸論述，符合九二共識一中精神，若藍營未來在兩岸議題上能積極作為，讓台灣更多民眾認同九二共識，有助降低台海風險。



劉燈鐘，中國國民黨籍，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。研究專長包括中國大陸研究、兩岸關係、政黨與選舉、國際治理。



鄭麗文近日公布首波國民黨中央人事名單，任命李乾龍、季麟連、張榮恭和蕭旭岑為副主席，其中張榮恭、蕭旭岑致力推動兩岸交流。鄭麗文也宣示，上任後將安排赴大陸訪問，兩岸事務在藍營內的優先次序出現變化。



劉燈鐘表示，他在10月19至24日赴南京大學、北京聯合大學等校，參與2025年兩岸關係學術研討會、大江論壇等交流活動，大陸的學者專家普遍對鄭麗文抱有期待，盼望鄭在兩岸關係上會採取更積極的做法。其實自民進黨發動大罷免行動失敗後，台灣內部民心思變明顯，尤其對綠營一貫操作“抗中保台”感到厭惡，加上網紅“館長”陳之漢赴陸交流，喚起民眾對兩岸和平發展的想像。



劉燈鐘說，這次鄭麗文競選黨主席的過程，除了正面表述兩岸同屬一中，都是中國人，也認同九二共識、反對台獨，能夠順利當選，代表大多數的國民黨員也希望藍營能夠在兩岸關係發展的過程中發揮功能，大陸的學者專家也認為這是一股新的契機。

