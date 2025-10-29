管碧玲：嚴查小三通　防疫犬攔截肉品守防線

台“海委會主委”管碧玲接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月29日電(記者 俞敦平)台“海洋委員會主委”管碧玲今日於“立法院”受訪時表示，小三通乘客與貨物的檢查是邊境管理的重點工作之一。“海巡署”與關務署聯手執行聯合檢查，並由防疫犬隊徵收自中國大陸攜入的肉製品，力求將非洲豬瘟防堵於境外。對於海上漂流豬隻，海巡也依SOP採檢、焚燒與清消；相關統計顯示已處理179起，其中72起為陽性，皆以疑似感染個案規格處理。



近日台中梧棲一處養豬場出現非洲豬瘟案例，引發台灣社會關注（PCR呈陽性，仍待病毒分離與抗體檢測最終確認）。“行政院長”卓榮泰已下令加強邊境查緝與肉品檢驗頻率，並在台中設置應變中心、執行全台性階段管制與清消等配套，要求各部會強化防堵作為，以盡速控制疫情並穩定市場供應。



管碧玲指出，“海巡署”在邊境管理中扮演關鍵角色，尤其小三通航線，人、貨往來頻繁，是疫情防堵的第一線。她表示，海巡與關務單位共同進行旅客行李與貨運的聯合檢查，海巡並具備肉品徵收權；同時編組防疫犬隊執勤，近期雖任務繁重，仍屢次攔截旅客攜入的肉餅等豬肉製品，務求“防堵於境外”，避免病毒從邊境破口入侵。



管碧玲進一步說明，除了旅客與貨物的聯檢外，海巡也負責豬隻（漂流至海岸的豬屍）之處理。每當接獲通報，第一時間由人員全套防護進入現場，封鎖區域、完成採樣送檢，並依防檢單位指示執行就地焚燒或掩埋與後續清消，程序嚴謹不打折扣。她強調，每一例皆視為潛在感染個案來辦理，降低環境污染與擴散至養豬場的風險。



管碧玲指出，依據現場作業累計，“海巡署”自非洲豬瘟防疫工作啟動以來，已處理179起漂流豬案例，其中72起為陽性。管碧玲重申，邊境防疫“寧可多做、不敢鬆懈”，呼籲旅客切勿攜帶未經檢疫之豬肉或其製品入境；海巡與關務單位將持續加強查核，嚴守小三通關卡，守住台灣豬產業防線。