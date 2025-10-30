朱立倫首創總辭　游家富：給鄭麗文出難題

國民黨前中常委游家富。（中評社 方敬為攝） 中評社南投10月30日電（記者 方敬為）中國國民黨主席朱立倫將在月底卸任，日前宣布連同地方黨部主委等211位黨務幹部將一起總辭。國民黨前中常委游家富接受中評社訪問表示，朱此舉是首創，看似給予鄭麗文完全的人事空間，但時間點屆臨明年九合一選舉，此時地方黨部幹部異動，也是給鄭出難題，由此可見，朱對於選舉結果，不甚滿意。



鄭麗文當選新任國民黨主席，預計11月1日上任，即將卸任的朱立倫22日宣布，為了建立慣例，包括黨主席、副主席、秘書長、一級黨務主管等所有專職幹部，以及各地方黨部主委，總計211人都將統一在10月底提出總辭。朱強調，這是為了尊重新主席鄭麗文的任命權。但也有黨內人士認為是“掏空”。



藍營人士對此議論紛紛，因為史無前例，過去黨主席改選，也從來沒有黨務幹部總辭情況發生。台中市黨部主委顏文正向中評社證實，他已接獲總辭通知，任期就到今年10月底，這確實是首創，未來可能成為慣例，不過他強調，黨部的營運不會因為主委空窗受到影響，地方黨部都有健全的營運制度。



游家富表示，朱立倫這手段明顯是在給鄭麗文出難題，表面上看似給予繼任主席完全的人事空間，但要知道，明年九合一選舉在即，地方黨部負責縣市長、議員、鄉鎮市村里長的提名及選舉操盤，此刻率黨務幹部總辭，黨部主委異動，無疑是增加鄭麗文的領導負擔。



游家富認為，朱立倫顯然對選舉結果不甚滿意，否則不應該如此作為，不過，轉念一想，某個程度上，確實讓鄭麗文拋掉人事包袱，只要挽留認為合適的人才即可，總體而言，影響不會太大。



游家富提到，鄭麗文接下來要處理明年九合一選舉提名，他相信在地方黨部主委方面，應該會設法挽留下來，以穩定地方軍心，尤其台南、高雄、屏東縣市黨部主委，分別由不分區“立委”謝龍介、柯志恩、蘇清泉兼任，這3個人也是藍營明年在南部縣市長的潛在人選，必定得繼續在黨部主委的職位上經營。

