蕭美琴喊戰貓會反擊　網諷半導體被美拔走呢

針對蕭美琴接受德媒訪問，觸極者粉專提出看法。（照：觸極者粉專） 中評社台北10月29日電／蕭美琴近日接受德國公共媒體訪問時，被問到“戰貓精神”、“貓被逼到牆角的時候也會反擊？”她強調，台灣在艱難的國際環境下，必須具備靈活、敏捷且務實的特質，也應該具備自我防衛的能力。對此，觸極者粉專昨日表示，跟美國買的F－16V都沒到貨！而網友也提出質疑半導體生態系移美，這算戰貓嗎？



近日在德國公視ARD國際新聞《世界之鏡》（Weltspiegel）節目專題訪談中，蕭美琴提到，台灣對中國大陸不斷升高的武力“恫嚇”感到憂慮，因此會嚴肅看待這些挑戰。她表示，多數台灣人溫暖、慷慨且樂於助人。儘管許多國家在國際體系中對待台灣並不公平，台灣仍渴望成為世界良善的力量。



針對蕭美琴曾提戰貓論，德媒追問“貓被逼到牆角的時候也會反擊？”蕭美琴認為，台灣人民仍會持續伸出友誼之手，致力為全球福祉做出貢獻，這就是“像貓一樣的精神”，既溫暖又可愛。她過去也曾用“戰貓”形容台灣人民，在面對國際社會中各種難關與挑戰所秉持的精神，必須具備極其靈活、敏捷且務實的特質，才能在艱困的環境中生存。



根據《中時新聞網》報導，蕭美琴表示，北京除了展現軍事力量，也對台灣發動混合戰與認知作戰，透過輿論操作、經貿依賴與政治滲透，影響台灣社會。不過她強調，台灣人民依然堅定捍衛自由與原有的生活方式。而維持兩岸現狀，則需要堅實的防衛力量。



對此，4.9萬追蹤的粉專“觸極者”做對照圖質疑，面對對岸威脅“貓被逼到牆角也會反擊”？反擊方式，對岸軍演圍島時“安靜得像條貓”；武裝方式，“自己做的海鯤號潛不了海”、“跟美國買的F－16V衹有空氣”；只能靠撒幣騙自己“我們守住了！”（指台劇《零日攻擊》最後一集橋段）。



網友表示“精神勝利法又來了”、“半導體生態系移美算是哪門子的戰貓？”、“是民進黨把和順的百姓都快要逼成戰貓了！反貪就要打倒綠色執政”。