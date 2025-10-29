重啟核電廠有譜？台官員指再運轉評估中

台核安會主委陳明真。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月29日電(記者 俞敦平)台核能安全委員會主委陳明真今日在公聽會上表示，“核安會”已完成核能法規修訂，新增再運轉審查機制。台“經濟部”公營司長胡文中說，政府依修法進行核電廠現況與再運轉可行性評估。台電副總經理許永輝則指出，台電已完成三座核電廠現況報告，後續將依規定進行自主安全檢查。



“立法院”教育及文化委員會29日舉行“如何在核能治理法制化與透明化機制下精進“我國”核能安全與發展”公聽會。



陳明真指出，目前核一、核二、核三廠均已停止運轉，並進入除役階段。為配合《核子反應器設置管制法》第六條修正案，“核安會”已於10月8日完成“核子反應器運轉執照申請審核辦法”修訂，新增再運轉計劃、輻射防護與耐震安全等規定，使核能管制更完備。他表示，“核安會”重視資訊公開與社會溝通，將依法辦理各項審查及地方說明程序。



胡文中說，政府依修法後程序推動核能治理，並遵循“兩個必須、三項原則”——“核安會”依法訂定審查程序、台電依法進行自主安全檢查，原則為“核安無虞、核廢有解、社會共識”。他指出，“經濟部”目前正審查台電提交的核電廠現況評估報告，內容涵蓋機組設備維護、人力配置、燃料與廢棄物管理、耐震條件等，並評估再運轉的安全性、期程、成本與效益。



許永輝表示，台電已完成核一、核二、核三廠的現況評估報告，送交“經濟部”審查中。若核准後，將依“核安會”修訂後的審查辦法編製再運轉計劃，並啟動自主安全檢查，全面檢視設備狀況、訓練規劃與老化管理。許永輝說，台電也將邀請國際獨立機構進行同儕審查，確保各項作業符合國際核能安全標準。



三位官員的報告均聚焦於修法後的執行進度與安全評估機制，相關審查及計劃正依程序推進中。