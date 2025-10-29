美濃大峽谷案有貓膩？地主丈夫灌農藥命危

高雄美濃地區頻傳盜採砂石及非法填埋廢棄物，農地良田被挖成巨坑，被戲稱美濃大峽谷。（中評社 資料照） 中評社台北10月29日電／高雄“美濃大峽谷”盜採案再出現進展，橋頭地檢署檢察官27日前往涉案地主石麗君住處執行搜索時，石麗君的丈夫巫清文疑似拒捕，情緒激動衝上頂樓，竟當著檢調人員面前喝下農藥，當場倒地。巫男緊急送醫後，目前仍在加護病房搶救，情況危急。



高雄市美濃區成功、新吉洋段多處農地及公有地遭盜採土石後回填營建廢棄物，農地被挖出深達12公尺的巨大坑洞。原是盜採砂石案，卻因挖出坑洞實在過於巨大被戲稱為“美濃大峽谷”。



根據《中時新聞網》報導，橋頭地檢署指出，石麗君及其丈夫巫男、王姓承租人涉嫌在美濃地區非法盜採土石，造成嚴重地景破壞。檢方已於9月14日傳喚3人到案並移送復訊，當時裁定石麗君以新台幣100萬元交保、巫男80萬元交保。



近期檢方掌握新事證，27日再度前往搜索，石麗君配合就逮，巫男卻情緒失控釀出憾事。



案發後，檢調連夜偵訊石麗君，並於28日以涉嫌違反《廢棄物清理法》及《礦業法》等罪嫌，向法院聲請羈押獲准。



此案先前因中國國民黨籍“立委”柯志恩批評高雄市政府監督不力，引發各界關注。更令外界譁然的是，涉案地主石麗君身分曝光後，被發現為無黨團結聯盟籍高雄市議員朱信強的特助，朱事後火速將其解職。



目前橋頭地檢署正擴大追查全案，釐清盜採土石金流與背後可能的官商勾結情節。