前台電核安處總稽查：核三可安全執行再運轉

前台電核能安全處總稽查、核工博士王琅琛。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月29日電（記者 俞敦平）前台電核能安全處總稽查、核工博士王琅琛今天表示，台電早在過去十餘年間即已完成核電廠延役準備工作，具備技術與人力經驗。他建議政府優先推動核三廠延役，台電能依國際標準安全執行再運轉，確保供電穩定。



“立法院”教育及文化委員會29日舉行“如何在核能治理法制化與透明化機制下精進‘我國’核能安全與發展”公聽會。



王琅琛在會中回顧，自己任職台電期間負責核一、核二、核三廠延役評估與計劃規劃，當年核一廠延役程序原已接近核准，但因福島核災發生而中止；核二與核三廠的準備作業則仍持續推進。他強調，台電已建立完整延役流程與文件體系，若重新啟動計劃，具備充分技術基礎。



王琅琛指出，台電各核電機組均依美國設計標準建造，延役作業可全程比照美方規範執行，安全審查制度與程序均可與國際接軌。核能安全委員會及台電目前推動的再運轉審查方向，與過去延役團隊設計的架構一致。



王琅琛表示，台電現有人力與專業能力足以完成再運轉安全檢查，當年延役專案團隊最高達百餘人，皆具專業核安背景。他說，只要主管機關支持、政策方向明確，台電能嚴謹完成相關工作，“把核三廠延役做好，核二廠也能跟上”。



王琅琛最後表示，從事核能工作數十年，深知安全重要，也感謝“立法院”提供機會讓他發言，期盼各界理性看待核能議題，讓延役計劃依法、安全推進，確保台灣電力穩定供應。