防豬瘟延燒　許淑華宣示南投強化監控

南投縣長許淑華備詢。（中評社 方敬為攝） 中評社南投10月29日電（記者 方敬為）台中市梧棲一處畜牧場爆出非洲豬瘟疫情持續延燒，南投縣議會今天召開縣政總質詢，議員要求縣府加強防疫作為。中國國民黨籍縣長許淑華表示，縣府已針對縣內80處養豬場追蹤監控，防堵豬瘟蔓延。家畜疾病防治所所長唐佳永表示，南投縣內目前僅一處豬瘟疫情關聯場，經檢驗後，無虞，將持續把關。



台中市梧棲區畜牧場爆出非洲豬瘟陽性案例，官方下令全台豬隻自22日起禁運禁宰，控制疫情，目前感染源尚不明，相關產業鏈衝擊嚴重。無黨籍南投縣議員吳國昌29日在縣議會質詢，要求縣府要強化豬瘟防疫作為，否則南投縣為數不多的養豬產業恐怕扛不住。



縣長許淑華答詢表示，面對非洲豬瘟威脅，全台各縣市高度戒備，經南投縣政府訪視聯繫，縣內目前無疫情傳出。南投縣約有80處養豬場，雖非養豬大宗縣市，但縣府仍持續追蹤監控，確保民眾食用安心。南投縣政府將持續與“中央”保持聯繫，隨時配合最新防疫政策與措施。



縣府家畜疾病防治所所長唐佳永表示，目前南投縣內沒有疫情傳出，縣府近日持續加長查訪，衹有名間鄉有一處豬瘟疫情關聯場，經查驗又未驗出病毒陽性反應，縣府會持續配合防疫，確保縣內養豬產業安全。



南投縣農產運銷公司總經理周義雄則示警，豬瘟病毒頑強，希望能夠在這一波讓病毒清零，否則未來重新開放豬肉屠宰運送，可能導致豬瘟蔓延，所以運銷公司也將啟動出入消毒等措施，降低病毒傳播的風險。